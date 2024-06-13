"Позиція незмінна": посол США прокоментувала заяву Байдена про "мир в Україні без членства НАТО"

Нещодавно президент США Джо Байден заявив, що для миру в Україні головне, щоб Росія більше ніколи не мала змоги окупувати Україну, а для цього, на його думку, членство в НАТО не є необхідним. Цю позицію Байдена прокоментувала постійна представниця США при Альянсі Джуліан Сміт.

За її словами, йшлося про те, що Україні потрібно ще зробити певну роботу щодо відповідності критеріям НАТО. Про це Сміт заявила на брифінгу у середу, 12 червня.

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Альянс зобов'язався прийняти Україну в НАТО

Постійна представниця США при НАТО зазначила, що позиція Байдена щодо прийняття України до Альянсу була доволі чіткою.

"Він визнає, як і всі члени НАТО, що Альянс зобов’язався прийняти Україну в НАТО у 2018 році, коли заявили, що Україна стане членом Альянсу. Це було ще раз підтверджено на Вільнюському саміті минулого року (у 2023 році – 24 Канал), коли країни-члени НАТО заявили, що майбутнє України в Альянсі… Отже, змін не відбулося ні в НАТО, ні в США", – сказала вона.

А слова президента США Джуліан Сміт пояснила тим, що Україні "потрібно зробити певну роботу щодо відповідності критеріям і впровадження реформ", які необхідні для членства в Альянсі.

Українці зробили значний крок вперед у здійсненні цілого ряду реформ, пов’язаних із такими речами, як прозорість і підзвітність, а також боротьба з корупцією. Ми вітаємо ці зусилля,

– зазначила вона.

Також Сміт додала, що союзники по НАТО тісно співпрацюють з Україною для досягнення подальшого прогресу. А отже, за її словами, мета та зобов'язання залишаються незмінними.

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