Кардинально змінить баланс сил, – Потураєв сказав, що означає вступ України в ЄС і НАТО

Дуже важливо, щоб Україна вступила в Єропейский Союз і Організацію Північноатлантичного договору. Адже це кардинально змінить ситуацію.

Зокрема між різними частинами Європи з'явиться рівність. Таку думку у програмі "Що це було?" висловив депутат від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв.

Читайте також Ми маємо всі шанси отримати ПДЧ за Зеленського, – Потураєв

За його словами, вступ України означатиме, що Центральна і Східна Європа вперше почнуть мати рівний голос з так званою "старою" Європою.

Вступ України в НАТО і ЄС кардинально змінює баланс сил в самому ЄС і НАТО,

– наголосив Потураєв.

Він зазначив, що необхідно розуміти, країни Центральної і Східної Європи – це держави, які точно знають, яка небезпечна Росія у своєму авторитарному режимі.

"Вона є класичним фашистським режимом. Це дуже бояться визнавати в Європі", – додав народний депутат.

Коротко про членство України в НАТО і ЄС

Попри те, що Україна не є членом НАТО, вона має статус партнера Альянсу.

За словами Держсекретаря США Ентоні Блінкена, наша держава має всі шанси, аби долучитися до організації.

Уряд 9 червня затвердив зовнішньополітичну стратегію України, яка спрямована на членство в НАТО і ЄС.

Міністерство економіки має намір оновити Угоду про асоціацію України з Європейським Союзом до жовтня 2021 року.