Вступ України в Євросоюз: екс-президент Польщі зробив важливу заяву

Вступ України в Євросоюз зможе компенсувати всі негативні наслідки, які пов'язані з виходом Великої Британії.

За інформацією видання Укрінформ, таку думку висловив екс-президент Польщі Александер Кваснєвський під час наукової конференції у Варшаві.

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"Я думаю, що нинішня ситуація настільки хороша, що якщо після цього нещасного Brexit і всього, що з ним зв'язано, ЄС дійсно потребуватиме вражаючого успіху і захоче показати, що перебуває не в пасивній, а в активній позиції, то таким позитивним кроком буде прийняття України в ЄС", – заявив Кваснєвський.

За його словами, у певний момент Брюссель стане досить сміливим, аби сказати Україні те, про що зараз говорить Балканським країнам: "для України є місце у євроструктурах без будь-яких чергових передумов".

Чому затягується вступ України в ЄС?ЄС є найбільшим в історії Європи союзом, який коли-небудь існував. Він нараховує 28 країн-членів зі спільною економікою, судом, армією та політикою. Для того, щоб стати її членом потрібно пройти кілька етапів. Проте наша Україна через низький рівень життя, корупцію та майже повну відсутність інвестицій перебуває тільки на першому етапі.