Є стара фашистська традиція, – Яковенко припустив, куди втече Путін

На російському телебаченні та у Кремлі серйозно починають думати і говорити про військову поразку в Україні, а також – про трибунал над злочинцями путінського режиму. Коли там станеться остаточна паніка, почнеться "павукова банка".

Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. На його думку, щойно у Кремлі виникне відчуття поразки і що настав час бігти, оточення президента країни-агресорки почне знищувати одне одного, немов павуки у банці.

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Російський опозиціонер не відкидає сценарію втечі Володимира Путіна. Він вважає, що це може стати реальністю після поразки у війні.

Втече до Південної Америки, як гітлерівці

На запитання, куди саме може втекти диктатор, Яковенко провів історичну паралель, порівнявши путінський та гітлерівський режими.

Є така стара добра фашистська традиція. Фашисти після поразки бігли до Південної Америки. Я думаю, що не треба її порушувати,

– сказав Яковенко.

При чому, на думку російського опозиціонера, втеча Путіна матиме обвальний характер. Після такого вчинку представники "російської еліти" почнуть знищувати самі ж себе.

. У роки Другої світової війни кілька країн у Південній Америці були лояльними до нацистів і надавали їм прихисток. Одним із найвідоміших нацистів, який переховувалися в Аргентині, був завідувач відділу гестапо Адольф Айхман. Його у 1960 році викрали ізраїльські спецслужби.

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Втеча Путіна: чи це реально