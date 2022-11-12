Втеча росіян із Херсону: Зеленський розповів, на які дії чекала Україна

Під тиском ЗСУ російські окупанти вимушено ухвалиои рішення відступити з Херсона. У п'ятницю, 11 листопада, українські військові врешті звільнили місто від російської окупації.

В інтерв'ю для CNN президент України розповів про стійкість українців, деокупацію Херсона та втечу росіян. Відступ окупантів відбувся через декілька днів після того, як Сєргєй Шойгу оголосив про виведення російської армії з Херсону.

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Зеленський не очікував, що окупанти тікатимуть

За словами глави держави, він та вся військова Ставка не очікували, що окупанти втікатимуть з Херсона. Зеленський зауважив, що росіяни добре там закріпилися і у них була сильна оборона.

Це було лиш затягування більшої частини українських військ до Херсонського напрямку,

– сказав глава держави.

Зауважимо! У Міністерстві оборони Великої Британії припустили, що до цього росіяни почали готуватися раніше, ніж 11 листопада. Цілком ймовірно, що процес виведення розпочався ще 22 жовтня, коли встановлені Росією особи в Херсоні закликали цивільних залишити місто.

Також додали, що існує реалістична ймовірність того, що російська військова техніка та військові в цивільному одязі евакуювалися разом із заявленими 80 000 евакуйованих осіб протягом останніх тижнів.

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