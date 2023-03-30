Це очевидно, – Яковенко сказав, чи міг хтось вплинути на Путіна для вторгнення в Україну

В Головному управлінні розвідки підтвердили інформацію, що буквально три-чотири людини з оточення Путіна знали про підготовку до повномасштабного вторгнення. Серед них був секретар Радбезу Росії Ніколай Патрушев.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, було багато розмов з приводу того, хто знав про те, що Путін планує вторгнення. Найімовірніше, Патрушев дійсно володів цією інформацією.

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Хто може впливати на Путіна

Як вважає Яковенко, Путін ухвалює різні рішення самостійно. Він – диктатор персоналістського типу. Але дійсно може підпадати під певний влив.

Щодо впливу Патрушева – сумніваюся. Думаю, що ідейний вплив йде більше від Юрія Ковальчука (російський олігарх – 24 Канал). Ковальчук більше впливає на Путіна, ніж Патрушев. Хоч у того теж досить близькі відносини з Путіним,

– зазначив Яковенко.

Але все може бути і по-іншому. Він нагадав, як напередодні вторгнення було засідання Радбезу Росії щодо визнання незаконних формувань на Донбасі. Тоді, щоправда, саме Патрушев був єдиним, хто запропонував спершу провести переговори, а потім вже думати про подальші рішення. Путін це відкинув.

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Яковенко сумнівається в припущеннях, що Владімір Путін – маріонетка, а насправді всім керує його оточення.

Чи знав про все Патрушев? Напевно так. Багато хто не знав. Я впевнений, що рішення Путін ухвалював одноосібно. Всі чутки, що Путін – маріонетка; що є "ляльководи"... Думаю, що це не так. Путін – дійсно диктатор персоналістського типу. Хтось може впливати, але рішення він ухвалює сам,

– зауважив Яковенко.

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