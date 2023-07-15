ЗСУ ліквідували окупантів в лісосмузі під Бахмутом: Сирський поділився потужним відео

Українські герої завдають окупантам потужних втрат. Зокрема, дуже "спекотно" окупантам на Бахмутському напрямку.

Олександр Сирський показав, як на Бахмутському напрямку працює реактивна артилерія 22-ї ОМБр. Вона робила "спекотний день" для окупантів, яких виявили у лісосмузі.

Зверніть увагу Загони "Шторм-Z" отримали на горіхи в районі Мар'їнки, – Сили оборони

Бахмутський напрямок. Працює реактивна артилерія 22-ї ОМБр. Аеророзвідка виявила росіян в лісосмузі. Залповим вогнем з БМ-21 "Град" ворога було знищено,

– мовиться у повідомленні.

Як ЗСУ випалюють ворога: дивіться відео

Втрати ворога – деталі