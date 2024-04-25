Якщо їх не зупинити, то вони вб'ють нас усіх, – Зеленський про важкість втрат людей для України

Володимир Зеленський розповів про важкість людських втрат для українського суспільства. Він наголосив, що це найбільша трагедія для наших громадян.

Однак український очільник підкреслив, що втрати можна припинити лише зупинивши російську агресію. Про це президент України розповів в інтерв'ю американському телеканалу Fox News, передає 24 Канал.

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Зеленський сказав про трагічність втрат для України

Український очільник зазначив, що питання людських втрат, яке наявне у цій війні є найскладнішим для нього. Крім того, глава держави зазначив, що на запитання про те, як пройти через цю трагедію і підняти моральний дух громадян, "немає справжньої відповіді".

Ви не можете знайти реальний ключ до того, як почуватися, як контролювати емоції, як говорити з людьми, які втратили когось у родині. Немає такого ключа,

– пояснив Зеленський.

Глава держави зазначив, що саме тому немає нічого хорошого у війні, взагалі нічого, окрім миру. Але, за словами президента, й мир не є хорошим для всіх, адже багато хто зазнав страшних втрат.

"Сини, чоловіки, дружини, і це трагедія. Діти. Діти – це втрати, які найбільш емоційні, і це найбільша трагедія для наших родин і для України. Як пройти через це? Тільки розуміючи, що якщо ми не зупинимо Росію, вони вб'ють нас усіх. Тож – це єдина відповідь, як вижити Україні, нашим людям, нашим родинам", – зауважив український голова.

Він також підкреслив, що емоційно переживати подібні втрати українським громадянам дуже важко. Саме тому він хоче, щоб війна закінчилася. А для цього світ має зупинити Росію, адже нам усім потрібен мир.

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