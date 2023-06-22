Понад 600 окупантів і 21 артилерійська система: вражаючі втрати Росії станом 22 червня
22 червня 2023, 08:25Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Сили оборони проводять оборонні та наступальні операції, під час яких знищують армію Росії. Тільки минулої доби наші воїни знищили ще 650 окупантів.
Станом на ранок 22 червня, загальні бойові втрати Росії вже складають 222 650 військових. Втім, ці дані не остаточні, а також не містять інформацію про поранених загарбників.
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Слід звернути увагу, що тільки за добу українські воїни знищили ще 7 ворожих танків, а також 21 артилерійську систему. Минулої доби на Запорізькому напрямку наші воїни збили ворожий Мі-24 та знешкодили ще одну систему ППО росіян.
Втрати російської армії в Україні
- Особового складу – 222 650 (+650)
- танків – 4013 (+7),
- бойових броньованих машин – 7783 (+12),
- артилерійських систем – 3941 (+21),
- РСЗВ – 617 (+2),
- засобів ППО – 376 (+1),
- літаків – 314,
- гелікоптерів – 307 (+1),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3438 (+10),
- крилатих ракет – 1214,
- кораблів – 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6678 (+11),
- спеціальної техніки – 539.
Що відомо про втрати росіян
- Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський 20 червня повідомив, що українським військам вдалося просунутися на Таврійському напрямку.
- За його словами, тільки протягом однієї доби втрати ворога вбитими та пораненими склали понад п'ять рот. Зазначимо, що чисельність роти в більшості армій світу складає 80 – 250 військовослужбовців.
- Крім того, українські бійці знешкодили 46 одиниць військової техніки противника
- За даними Міноборони, Сили оборони України за 16 місяців повномасштабної війни знищили 120 – 130 танкових батальйонів російських загарбників.
- Також у розвідці Міноборони Британії нещодавно інформували, що втрати Росії під час контрнаступу ЗСУ найбільші від моменту жорстоких боїв за Бахмут у березні 2023 року.