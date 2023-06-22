Понад 600 окупантів і 21 артилерійська система: вражаючі втрати Росії станом 22 червня

Сили оборони проводять оборонні та наступальні операції, під час яких знищують армію Росії. Тільки минулої доби наші воїни знищили ще 650 окупантів.

Станом на ранок 22 червня, загальні бойові втрати Росії вже складають 222 650 військових. Втім, ці дані не остаточні, а також не містять інформацію про поранених загарбників.

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Слід звернути увагу, що тільки за добу українські воїни знищили ще 7 ворожих танків, а також 21 артилерійську систему. Минулої доби на Запорізькому напрямку наші воїни збили ворожий Мі-24 та знешкодили ще одну систему ППО росіян.

Втрати російської армії в Україні

Особового складу – 222 650 (+650)

танків – 4013 (+7),

бойових броньованих машин – 7783 (+12),

артилерійських систем – 3941 (+21),

РСЗВ – 617 (+2),

засобів ППО – 376 (+1),

літаків – 314,

гелікоптерів – 307 (+1),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3438 (+10),

крилатих ракет – 1214,

кораблів – 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6678 (+11),

спеціальної техніки – 539.

Втрати ворога станом на 22 червня 2023 / Фото Генштаб ЗСУ

Що відомо про втрати росіян