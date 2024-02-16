Ворожі підрозділи фактично стерті: 3 ОШБр завдала колосальних втрат росіянам в Авдіївці

Українські військові продовжують вести боротьбу проти окупантів в Авдіївці, завдаючи неймовірно тяжких втрат ворогові. За останні дні було завдано критичних ударів проти 74-ї та 114-ї окремих мотострілецьких бригад збройних сил Росії.

За оперативною інформацією, що надана Третьою окремою штурмовою бригадою, супротивник зазнав разючих втрат – близько 4200 російських військових стали "200-ми" і "300-ми". Утім, ситуація в Авдіївці залишається надзвичайно напруженою.

До теми Це щось фантастичне, – військовий оглядач про дії Третьої штурмової бригади в Авдіївці

Втрати окупантів на Авдіївському напрямку

У повідомленні зазначається, що бійцями 3 ОШБр було завдано критичних ударів 74-ій та 114-ій окремим мотострілецьким бригадам. Обидва ворожі підрозділи – фактично стерті.

Також важких втрат зазнають і інші підрозділи окупантів.

Вагомих втрат наразі зазнає і 30 ОМСБр ЗС Росії. Точаться бої проти 35 та 55 ОМСБр 41-ї армії, й проти 21 та 15 ОМСБр 2-ї армії,

– мовиться в повідомленні.

Ситуація в Авдіївці: основне

Олександр Тарнавський розповів, що за дорученням Головнокомандувача Збройних Сил України, захисникам Авдіївки збільшили обсяги постачання боєприпасів. Тарнавський підкреслив, що основна мета цього – збереження життів українських військових. За словами військовослужбовця, українські підрозділи, майже не втративши особового складу, відступили з позиції на південні межі Авдіївки. За потреби подібні маневри також будуть проведені на інших загрозливих напрямках.

Також командувач Тарнавський повідомив про пожежу на Авдіївському коксохімічному заводі. Він наголосив, що ворог під прикриттям густого диму намагається штурмувати позиції українських захисників.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко називає Авдіївку "магніт для ворога". Він зазначає, що відхід з Авдіївки не вплине на загальну архітектуру фронту. Адже насамперед Авдіївка – це локація, що стягувала до себе максимальний ресурс росіян, який потім знищували Збройні Сили України.

Силами Третьої штурмової бригади зазначається, що противник на її ділянці фронту представлений 35-ю, 55-ю та 74-ю окремими мотострілецькими бригадами 41-ї загальновійськової армії, а також 15-ю, 21-ю та 30-ю окремими мотострілецькими бригадами 2-ї загальновійськової армії. Крім того, проти українських сил діє 114-та окрема мотострілецька бригада, колишній 11-й окремий мотострілецький полк так званої ДНР.