Ворожі підрозділи фактично стерті: 3 ОШБр завдала колосальних втрат росіянам в Авдіївці
Джерело:3-тя окрема штурмова бригада
Українські військові продовжують вести боротьбу проти окупантів в Авдіївці, завдаючи неймовірно тяжких втрат ворогові. За останні дні було завдано критичних ударів проти 74-ї та 114-ї окремих мотострілецьких бригад збройних сил Росії.
За оперативною інформацією, що надана Третьою окремою штурмовою бригадою, супротивник зазнав разючих втрат – близько 4200 російських військових стали "200-ми" і "300-ми". Утім, ситуація в Авдіївці залишається надзвичайно напруженою.
До теми Це щось фантастичне, – військовий оглядач про дії Третьої штурмової бригади в Авдіївці
Втрати окупантів на Авдіївському напрямку
У повідомленні зазначається, що бійцями 3 ОШБр було завдано критичних ударів 74-ій та 114-ій окремим мотострілецьким бригадам. Обидва ворожі підрозділи – фактично стерті.
Також важких втрат зазнають і інші підрозділи окупантів.
Вагомих втрат наразі зазнає і 30 ОМСБр ЗС Росії. Точаться бої проти 35 та 55 ОМСБр 41-ї армії, й проти 21 та 15 ОМСБр 2-ї армії,
– мовиться в повідомленні.
Ситуація в Авдіївці: основне
- Олександр Тарнавський розповів, що за дорученням Головнокомандувача Збройних Сил України, захисникам Авдіївки збільшили обсяги постачання боєприпасів. Тарнавський підкреслив, що основна мета цього – збереження життів українських військових. За словами військовослужбовця, українські підрозділи, майже не втративши особового складу, відступили з позиції на південні межі Авдіївки. За потреби подібні маневри також будуть проведені на інших загрозливих напрямках.
- Також командувач Тарнавський повідомив про пожежу на Авдіївському коксохімічному заводі. Він наголосив, що ворог під прикриттям густого диму намагається штурмувати позиції українських захисників.
- Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко називає Авдіївку "магніт для ворога". Він зазначає, що відхід з Авдіївки не вплине на загальну архітектуру фронту. Адже насамперед Авдіївка – це локація, що стягувала до себе максимальний ресурс росіян, який потім знищували Збройні Сили України.