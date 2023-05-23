"Російські втрати під Бахмутом колосальні": у ГУР підтвердили слова Байдена
Після саміту G7 президент США Джо Байден заявив, що втрати окупантів у Бахмуті вже перевищили сто тисяч. У ГУР натомість повідомили, що "жодних розбіжностей" між українськими та американськими даними про втрати немає.
Ворог продовжує зосереджувати військові і інформаційні зусилля на захопленні Бахмута, проте зазнає величезних втрат. Про це в прямому ефірі телемарафону розповів представник ГУР Міноборони Андрій Юсов, передає 24 Канал.
Читайте також Хочуть виконати три задачі одночасно, – військовий експерт припустив план росіян щодо Бахмута
Що відомо про втрати окупантів у Бахмуті
На пресконференції, що підбулася піля саміту G7, Джо Байден заявив, що російські війська понесли на бахмутському напрямку величезні втрати – до 100 тисяч військових.
Не важливо, окупований він чи ні (Бахмут – 24 Канал) – там все одно не залишилось багато будівель. Це суттєво зруйноване місто. Але їм, Збройним силам України, вдалося скувати дуже багато російських військ, включно з групою "Вагнера",
– повідомив Байден.
Представник ГУР Міноборони підтвердив заяву американського президента, але зауважив, що є лише питання різниці того, як подають дані – в одному з варіантів вбитих і поранених подають разом, а в іншому – зараховують окремо.
"Загалом зазвичай відбувається постійний обмін інформацією між Україною та нашими партнерами, і між цими даними жодних розбіжностей немає. Втрати російські під Бахмутом справді колосальні. Вони абсолютно не відповідають ні поставленим цілям, ні отриманим результатам", – повідомив Юсов.
Як розвиваються події у Бахмуті
- У Бахмуті українським військовим вдалося ліквідувати цілий батальйон 72-ї мотострілецької бригади. Тепер російський регулярний підрозділ став меншим на двісті людей – з них сто загинули, а ще сто – поранені.
- ЗСУ взяли Бахмут в напівоточення. Це має дозволити українським військовим тримати місто під вогневим контролем. Окрім того, незабаром наші бійці переріжуть шляхи постачання окупантів.
- Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, повідомила, що за останню добу, 22 травня, активність наступу ворога у Бахмуті суттєво знизилася. Та кількість обстрілів залишається стабільно високою, і окупанти продовжують зачищати райони, що раніше взяли під контроль.