Приречені на "вічний політ": скільки військових пілотів втратила Росія

З кожним днем російський військовий потенціал в небі меншає. З початку повномасштабного вторгнення країна-агресор втратила понад 200 військових пілотів.

Від 24 лютого 2022 року російська армія втратила щонайменше 216 військових льотчиків. На підготовку одного пілота необхідно витратити не менше шести років і понад 3 мільйони доларів.

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Що відомо про втрати росіян

Протягом 2023 року Росія втратила щонайменше 62 військових пілотів.

За інформацією ЗМІ, під час спроби перевороту, який у 2023 році організував ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, було збито ще 13 російських пілотів.

За наведеними даними, більше одномоментних втрат російська авіація зазнавала лише у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Втрати росіян: останні новини

21 лютого командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що ЗСУ збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Також відомо, що під прицілом був і Су-35, але екіпаж здійснив маневр і російським пілотам вдалося вижити.

На Вугледарському напрямку українські військові розбили наступальну бронегрупу Росії. Як розповіли у 58-й окремій мотопіхотній бригаді, наші захисники були змушені кілька діб відбивати новий російський штурм у Донецькій області. Військові розповіли, що в бою вдалося знищити 3 танки, 5 БМП, 5 МТ-ЛБ.

Боєць "Легіону Свободи" Максим Морозов зробив припущення, що, втрати російських окупантів в Авдіївці, ймовірно, становлять більше, ніж населення самого міста.

Це лише ті втрати, що вдалося підтвердити за відкритими даними. Реальна кількість загиблих російських військових пілотів може відрізнятися і бути значно більшою.