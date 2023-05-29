Можуть спокійно покласти роту за 10 метрів, – боєць ЗСУ про звірські методи окупантів

Відомо, що і без того невисокий рівень мотивації в окупаційної армії зменшується через втрати та загальне нерозуміння мети своїх дій. Тому військовому керівництву агресора доводиться застосовувати жахливі, середньовічні методи ведення війни, аби досягти незначних результатів.

Про це 24 Каналу розповів командир роти 92 ОМБр Юрій Федоренко. Він повідомив, якою ціною російським військам вдається просування на дистанцію 10 – 15 метрів українською територію.

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Федоренко наголосив, що противника не можна в жодному разі недооцінювати, адже серед нього є вмотивовані, зазомбовані особи, які готові стояти за ідеї свого вождя. Також росіяни мають чисельний склад досить вдало підготованих груп до вчинення ударно-штурмових дій. Однак загалом коефіцієнт корисної дії окупантів військовий оцінив на 3 бали з 10.

Мінус рота за два дні

Серед російських військових достатньо потужно працює система примусу. Терористи не дотримуються жодних правил ведення війни, застосовують заборонені типи боєприпасів, а також не гребують смертельною розправою зі своїми військовослужбовцями, що відмовляються від вчинення ударно-штурмових дій, мають намір здаватися в полон чи не виконують поставлені командуванням завдання.

Позаду них ставляться загороджувальні загони, які їх обстрілюють під час відступу, а також є певний контроль всередині груп перед тим, як вони висуваються для виконання бойових завдань,

– розповів Федоренко.

До російських військових приставляються наглядачі, які слідкують і попереджують втечі із поля бою. Як тільки солдат починає бігти – вони його розстрілюють, інколи роблять це показово. Подібна ситуація спостерігається і в регулярних військах агресора, і в ПВК "Вагнера", і в групи "Шторм-Z".

"Так противнику вдається забезпечувати так звані м'ясні штурми, коли, аби просунутися на 10 – 15 метрів до позиції ЗСУ, ворог спокійно може покласти одну роту – це близько 150 осіб протягом 2 днів", – розповів військовослужбовець.

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