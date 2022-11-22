Передбачив свою долю і сам поліз в пакет: ЗСУ показали ефектне відео знищення окупанта

У росіян на фронті усе настільки "під контролем", що вони й самі лізуть у чорні пакети, лиш би врятуватися від ЗСУ. Але таким чином вони лише економлять час на подальше "пакування".

Адже пакет ну ніяк не може врятувати від армії України. Відео перетворення окупанта на "хорошого росіянина" надала 30 ОМБр для 24 каналу.

До теми Серед спорядження для "мобіків" є чорні мішки: реакція пропагандистів безцінна

Гостинець з добавкою

На відео видно, як загарбник намагається сховатися від дрона захисників України у чорний пакет. Однак спритності йому бракувало, тож наші сили послали йому гостинця. А оскільки після першого він ще доволі енергійно рухався, то дали "добавки".

Чи вижив після неї окупант – невідомо. Однак на відео більше рухів у пакеті не зафіксували.

30 ОМБр повідомила, що поцілили по загарбнику біля Бахмута – однієї з найгарячіших точок на фронті сьогодні.

Окупант сам поліз в пакет: відео

Втрати окупантів на фронті

Станом на 22 листопада лічильник втрат окупантів сягнув "круглого" числа. Так, за останню добу українцям вдалося ліквідувати 400 ворогів, через що їхня загальна кількість 200-х сягнула 85 тисяч.

Цікаво "Давай за мною, валянок": як український дрон здав "вагнерівця" у полон

Також ворог зазнав втрат і у техніці. Зокрема відомо, що сили України за останню добу знищили:

3 танки (загалом 2 895);

5 бойових броньованих машин (5 827);

12 артилерійських систем (1 882);

2 РСЗВ (395);

15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (4393).

Останні втрати росіян в персоналіях

Нещодавно повідомили, що на війні ліквідували кадирівця Саїда "Малого" Закаєва, який ще у 2014 році в Донецьку знущався з активістки Ірини Довгань. Тоді її прив’язали до стовпа, почепили на неї табличку з написом "агент карателів" та почали по черзі бити.

Також стало відомо й про "священнослужителя", який незрозуміло якому богові служив. Так, військовим України вдалося ліквідувати "бойового попа" РПЦ Алєксандра Циганова, який поїхав в чужу державу благословляти вбивць та катів українців.

Нагадаємо, що це не перший російський піп на фронті в Україні. Раніше вдалося ліквідувати одіозного Міхаіла Васільєва, який був настоятелем храму при штабі ракетних військ стратегічного призначення та вважав обов'язком брати участь у війні проти України.

Цікаво – Росія перетворилась на непрогнозовану терористичну державу: дивіться відео