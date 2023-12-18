Понад 1000 окупантів, РСЗВ, ППО та багато іншої техніки: шалені втрати Росії на 18 грудня

18 грудня 2023, 07:51
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Росія втрачає на війні тисячі одиниць особового складу. Тільки за минулу добу ЗСУ змогли ліквідувати 1090 ворожих солдатів.

З 24 лютого 2022 року ворог вже втратив на війні в Україні 347 160 одиниць особового складу. Проте насправді втрати ворога можуть бути більшими, адже підрахувати їх важко через інтенсивні бої.

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Які втрати ворога у техніці

  • танків – 5783 (+44);
  • бойових броньованих машин – 10752 (+60);
  • артилерійських систем – 8175 (+38);
  • РСЗВ – 926 (+3);
  • засоби ППО – 610 (+1);
  • літаків – 324 (+0);
  • гелікоптерів – 324 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6290 (+12);
  • крилаті ракети – 1610 (+0);
  • кораблі /катери – 22 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10822 (+56);
  • спеціальна техніка – 1198 (+4). 


Втрати ворогів 18 грудня 2023 року 

Останні новини про втрати ворога

  • Російські окупанти втратили на фронті свій штурмовик Су-25. Причому збили його не українці. Командувач Повітряних сил Микола Олещук написав, що це чіткі та злагоджені дії російських зенітників.
  • Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів, що Росія постійно змінює свою тактику та експериментує. Зокрема, росіяни проводять штурми у різну пору доби. Ба більше, якщо раніше окупанти залишали техніку десь та намагалися разом з піхотою атакувати, то зараз вони починають відкочуватися, залишаючи піхоту саму. 
  • Верховний дипломат ЄС з питань закордонних справ та безпеки Жозеп Боррель заявив, що Росія втратила 50% від свого танкового парку. За його словами, останніми днями Кремль має "неймовірну високу кількість втрат" серед людей і техніки. Боррель запевнив, що наратив про буцімто провальний контрнаступ поширює саме Росія.

Автор: Діана Квасневська