Понад 1000 окупантів, РСЗВ, ППО та багато іншої техніки: шалені втрати Росії на 18 грудня
18 грудня 2023, 07:51Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія втрачає на війні тисячі одиниць особового складу. Тільки за минулу добу ЗСУ змогли ліквідувати 1090 ворожих солдатів.
З 24 лютого 2022 року ворог вже втратив на війні в Україні 347 160 одиниць особового складу. Проте насправді втрати ворога можуть бути більшими, адже підрахувати їх важко через інтенсивні бої.
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Які втрати ворога у техніці
- танків – 5783 (+44);
- бойових броньованих машин – 10752 (+60);
- артилерійських систем – 8175 (+38);
- РСЗВ – 926 (+3);
- засоби ППО – 610 (+1);
- літаків – 324 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6290 (+12);
- крилаті ракети – 1610 (+0);
- кораблі /катери – 22 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10822 (+56);
- спеціальна техніка – 1198 (+4).
Втрати ворогів 18 грудня 2023 року
Останні новини про втрати ворога
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- Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів, що Росія постійно змінює свою тактику та експериментує. Зокрема, росіяни проводять штурми у різну пору доби. Ба більше, якщо раніше окупанти залишали техніку десь та намагалися разом з піхотою атакувати, то зараз вони починають відкочуватися, залишаючи піхоту саму.
- Верховний дипломат ЄС з питань закордонних справ та безпеки Жозеп Боррель заявив, що Росія втратила 50% від свого танкового парку. За його словами, останніми днями Кремль має "неймовірну високу кількість втрат" серед людей і техніки. Боррель запевнив, що наратив про буцімто провальний контрнаступ поширює саме Росія.