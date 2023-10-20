Росія втратила 1380 військових за добу: рекордні втрати ворога на 20 жовтня
20 жовтня 2023, 07:44Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у злочинній повномасштабній війні проти України. Зокрема, українські військові ліквідували вже понад 290 тисяч ворожих солдатів.
Протягом минулої доби, 19 жовтня, Росія втратила понад тисячу своїх військових. Крім цього, наші захисники знищили 120 броньованих машин.
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Втрати Росії у повномасштабній війні
- Особового складу – 292 060 (+1 380);
- танків – 5 047 (+55);
- бойових броньованих машин – 9 557 (+120);
- артилерійських систем – 7 012 (+29);
- РСЗВ – 822 (+4);
- засобів ППО – 548 (+0);
- літаків – 320 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5 326 (+8);
- крилатих ракет – 1 525 (+1);
- кораблів і катерів – 20 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9 370 (+33);
- спеціальної техніки – 985 (+0).
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Втрати ворога на 20 жовтня / Інфографіка Генштабу
ЗСУ знищують російську авіацію
- За підтримки авіації росіяни намагаються оточити Авдіївку, однак їх спроби зазнають невдачі. Станом на 19 жовтня окупанти втратили в Донецькій області вже 5 літаків Су-25 за 10 днів. Відповідну інформацію повідомив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Шпутун. Заяви про збиття чергового літака з'являються майже щодня.
- Росіяни намагаються штурмувати українські позиції за допомогою авіації, однак спроби залишаються безрезультатними.