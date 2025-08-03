Понад 900 окупантів, артсистеми й десятки іншої техніки: втрати ворога на 3 серпня
- За минулу добу втрати російського війська в особовому складі склали 920 осіб.
З початку вторгнення російська армія втратила 11 068 танків, 23 071 бойову броньовану машину, 31 025 артилерійських систем та іншу техніку.
Сили оборони продовжують завдавати армії противника втрат на полі бою. За минулу добу втрати російського війська в особовому складі склали 920 загарбників.
Армія країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат ворога
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- Особового складу – близько 1 056 130 (+920) осіб,
- танків – 11 068 (+0),
- бойових броньованих машин – 23 071 (+2),
- артилерійських систем – 31 025 (+43),
- РСЗВ – 1 452 (+0),
- засобів ППО – 1 203 (+0),
- літаків – 421 (+0),
- гелікоптерів – 340 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49 374 (+178),
- крилатих ракет – 3 552 (+1),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 57 159 (+135),
- спеціальної техніки – 3 935 (+0).
Втрати ворога на 3 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До слова, вночі 2 серпня дрони СБУ вразили аеродром зберігання "Шахедів" в Приморсько-Ахтарську та військовий завод "Електроприлад".