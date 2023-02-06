Ще понад 800 окупантів відправились на той світ: втрати ворога станом на 6 лютого

6 лютого 2023, 07:58
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Втрати загарбників кожним днем збільшуються. Станом на 6 лютого українські військові вже знищили 132 160 окупантів.

У Генштабі ЗСУ оновили дані щодо орієнтовних втрат Росії у війні проти України. Тільки за минулу добу наші військові знешкодили 870 окупантів.

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Втрати окупантів у техніці станом на 6 лютого

  • танків – 3 231;
  • бойових броньованих машин – 6 415;
  • артилерійських систем – 2 231;
  • РСЗВ – 461;
  • засобів ППО – 227;
  • літаків – 294;
  • гелікоптерів – 284;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 958;
  • крилатих ракет – 796;
  • кораблів та катерів – 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 104;
  • спеціальної техніки – 203.


Актуальні втрати росіян / фото Генштаб ЗСУ

ЗСУ потужно нищать ворога

  • Нещодавно у районі Олешок на Херсонщині ЗСУ перетворили на брухт арктичний "Тор" росіян.
  • Станом на 6 лютого українська авіація протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та удар по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.
  • Також підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, 8 районів зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.
  • У мережі з'явилося відео, як наші артилеристи відпрацювали по окупантах під Бахмутом. Російські військові намагалися заховатися у промисловій зоні.
  • Також ЗСУ знищили десятки російських офіцерів на Херсонщині.
  • Окрім цього, військовослужбовці Національної гвардії України знищили черговий російський штурмовик Су-25. Наші воїни збили російський винищувач у районі Бахмута.
  • Нашим воїнам вдалося ліквідувати командира елітної бригади ворога, яка у підпорядкуванні ГРУ. Мова йде про полковника Сєргєя Полякова. Він був командиром 14-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення із Хабаровська, яка перебуває у підпорядкуванні головного розвідувального управління російського генштабу.

Автор: Софія Ковнір