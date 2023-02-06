Ще понад 800 окупантів відправились на той світ: втрати ворога станом на 6 лютого
6 лютого 2023, 07:58Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Втрати загарбників кожним днем збільшуються. Станом на 6 лютого українські військові вже знищили 132 160 окупантів.
У Генштабі ЗСУ оновили дані щодо орієнтовних втрат Росії у війні проти України. Тільки за минулу добу наші військові знешкодили 870 окупантів.
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Втрати окупантів у техніці станом на 6 лютого
- танків – 3 231;
- бойових броньованих машин – 6 415;
- артилерійських систем – 2 231;
- РСЗВ – 461;
- засобів ППО – 227;
- літаків – 294;
- гелікоптерів – 284;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 958;
- крилатих ракет – 796;
- кораблів та катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 104;
- спеціальної техніки – 203.
Актуальні втрати росіян / фото Генштаб ЗСУ
ЗСУ потужно нищать ворога
- Нещодавно у районі Олешок на Херсонщині ЗСУ перетворили на брухт арктичний "Тор" росіян.
- Станом на 6 лютого українська авіація протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та удар по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.
- Також підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, 8 районів зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.
- У мережі з'явилося відео, як наші артилеристи відпрацювали по окупантах під Бахмутом. Російські військові намагалися заховатися у промисловій зоні.
- Також ЗСУ знищили десятки російських офіцерів на Херсонщині.
- Окрім цього, військовослужбовці Національної гвардії України знищили черговий російський штурмовик Су-25. Наші воїни збили російський винищувач у районі Бахмута.
- Нашим воїнам вдалося ліквідувати командира елітної бригади ворога, яка у підпорядкуванні ГРУ. Мова йде про полковника Сєргєя Полякова. Він був командиром 14-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення із Хабаровська, яка перебуває у підпорядкуванні головного розвідувального управління російського генштабу.