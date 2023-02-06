Ще понад 800 окупантів відправились на той світ: втрати ворога станом на 6 лютого

Втрати загарбників кожним днем збільшуються. Станом на 6 лютого українські військові вже знищили 132 160 окупантів.

У Генштабі ЗСУ оновили дані щодо орієнтовних втрат Росії у війні проти України. Тільки за минулу добу наші військові знешкодили 870 окупантів.

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Втрати окупантів у техніці станом на 6 лютого

танків – 3 231;

бойових броньованих машин – 6 415;

артилерійських систем – 2 231;

РСЗВ – 461;

засобів ППО – 227;

літаків – 294;

гелікоптерів – 284;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 958;

крилатих ракет – 796;

кораблів та катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 104;

спеціальної техніки – 203.



Актуальні втрати росіян / фото Генштаб ЗСУ

ЗСУ потужно нищать ворога