Мінус 25 650 ворогів та понад 1 140 танків: свіжі втрати російських окупантів

У Генштабі повідомляють про нові втрати серед російських окупантів. Так, станом на 9 травня ЗСУ вже ліквідували 25 650 ворогів. За добу кількість знищених ворожих військових збільшилась на 150 осіб.

Як зазначили у Генштабі ЗСУ, ці цифри щодо втрати живої сили – приблизні та будуть уточнені. Причина – висока інтенсивність бойових дій.

До теми Бої найактивніші на Слобожанському і Донецькому напрямах: карта бойових дій станом на 9 травня

Втрати ворога у техніці:

танків –1145 (+15),

бойових броньованих машин – 2764 (+23),

артилерійських систем – 513 (+4),

РСЗВ – 185 (+6),

засоби ППО – 87 (+1),

літаків – 199 (+0),

гелікоптерів – 158 (+2),

автомобільної техніки та автоцистерн – 970 (+9),

кораблі /катери – 12 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 377 (+17).

Спеціальна техніка – 41 (+2).

Крилаті ракети – 94 (+2).

Наші військові наголосили, що найбільші втрати у ворога – на Авдіївському напрямку.

Яка ситуація на фронті: головні напрямки

У Генштабі раніше повідомили, що найбільш активним ворог був на Слобожанському та Донецькому напрямках. На Слобожанському напрямку ворог перегруповує підрозділи та поповнює запаси. Також росіяни роблять все, аби утримати свої позиції та не допустити ЗСУ до державного кордону. На Ізюмському напрямку ворог готується до наступу.

На Донецькому напрямку російські війська хочуть встановити повний контроль над Попасною та Рубіжним, а також атакувати Сіверськ, Слов'янськ, Лисичанськ та Авдіївку.

За інформацією Генштабу, у Бєлгородській області ворог сконцентрував до 19 батальйонних тактичних груп.

Варто прочитати Хрещатик побачить парад перемоги – перемоги України, – нове звернення Зеленського 9 травня

Успіхи ЗСУ на фронті: останні новини

Радимо переглянути: ранкове зведення Генштабу