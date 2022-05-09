Мінус 25 650 ворогів та понад 1 140 танків: свіжі втрати російських окупантів
Джерело:Генштаб ЗСУ
У Генштабі повідомляють про нові втрати серед російських окупантів. Так, станом на 9 травня ЗСУ вже ліквідували 25 650 ворогів. За добу кількість знищених ворожих військових збільшилась на 150 осіб.
Як зазначили у Генштабі ЗСУ, ці цифри щодо втрати живої сили – приблизні та будуть уточнені. Причина – висока інтенсивність бойових дій.
До теми Бої найактивніші на Слобожанському і Донецькому напрямах: карта бойових дій станом на 9 травня
Втрати ворога у техніці:
- танків –1145 (+15),
- бойових броньованих машин – 2764 (+23),
- артилерійських систем – 513 (+4),
- РСЗВ – 185 (+6),
- засоби ППО – 87 (+1),
- літаків – 199 (+0),
- гелікоптерів – 158 (+2),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 970 (+9),
- кораблі /катери – 12 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 377 (+17).
- Спеціальна техніка – 41 (+2).
- Крилаті ракети – 94 (+2).
Наші військові наголосили, що найбільші втрати у ворога – на Авдіївському напрямку.
Яка ситуація на фронті: головні напрямки
У Генштабі раніше повідомили, що найбільш активним ворог був на Слобожанському та Донецькому напрямках. На Слобожанському напрямку ворог перегруповує підрозділи та поповнює запаси. Також росіяни роблять все, аби утримати свої позиції та не допустити ЗСУ до державного кордону. На Ізюмському напрямку ворог готується до наступу.
На Донецькому напрямку російські війська хочуть встановити повний контроль над Попасною та Рубіжним, а також атакувати Сіверськ, Слов'янськ, Лисичанськ та Авдіївку.Зверніть увагу! За інформацією Генштабу, у Бєлгородській області ворог сконцентрував до 19 батальйонних тактичних груп.
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Успіхи ЗСУ на фронті: останні новини
- Нещодавно ЗСУ спалили останню версію основного бойового танка окупантів Т-90М. Так званий російський "Прорив" знищили представники наших Сухопутних військ.
- В оперативному командуванні "Південь" зазначили: лише за 8 травня наші захисники знищили 51 окупанта, а також багато техніки.
- У зоні проведення Операції Об'єднаних сил українські воїни відбили 6 ворожих атак. Було ліквідовано 20 російських танків. Також наші військові успішно "приземлили" 3 "Орлани-10".
- Цікавий випадок відбувся на Запоріжжі. Там росіяни неабияк потішили ЗСУ. Вороги атакували свої ж позиції з вогнеметної системи "Сонцепек".
- Під час пресконференції захисники з "Азову" наголосили, що знищили в Маріуполі 2,5 тисячі російських військових, ще 5 тисяч – поранені.
Радимо переглянути: ранкове зведення Генштабу