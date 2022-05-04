24 500 ліквідованих окупантів і багато техніки: свіжі втрати ворога

Українські воїни продовжують ліквідовувати російських військових та нищити ворожу техніку. Станом на 4 травня кількість знищених окупантів сягнула позначки у 24 500.

Військові щоденно боронять українські землі від окупантів. Вони не лише відбивають наші території, а й знищують ворожих бійців, а разом із ними – техніку.

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Втрати російських військових станом на 4 травня

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України нашим військовим вдалося знищити чимало ворогів, а також їхніх машин. Зокрема:

Особового складу – близько 24 500 військових;

Танків – 1 077 одиниць;

Бойових броньованих машин – 2 610 одиниць;

Артилерійських систем – 491 одиницю;

РСЗВ – 163 одиниці;

Засобів ППО – 81 одиницю;

Літаків – 194 одиниці;

Гелікоптерів – 155 одиниць;

Автомобільної техніки й автоцистерн – 1 867 одиниць;

Кораблів і катерів – 10 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 303 одиниці;

Спеціальної техніки – 38 одиниць;

Крилатих ракет – 87 одиниць.

Якщо говорити про втрати за минулу добу, то найбільше їх зафіксували на Ізюмському та Новопавлівському напрямках.

Ці дані, підкреслюють у Генштабі ЗСУ, не фіналізовані. Точні назвати можна буде лише після завершення бойових дій, адже у деяких напрямках усе ще ведуться запеклі протистояння.

Коротко про втрати окупантів за минулу добу

На Півдні ЗСУ знищили пів сотні військових країни-агресорки. Крім того, наші бійці змогли вивести з ладу ворожу техніку, а також позбавити загарбників 7 складів з озброєнням.

У от угруповання "Схід" виклало в мережу черговий ролик. У ньому можна побачити, як військові з бригади імені гетьмана Івана Мазепи перетворюють ворожу техніку на брухт.

Не обходиться і без знищення безпілотників. Так, над Донбасом вдалося приземлити 3 безпілотники "Орлан", а також одну ракету. Знищити ворожий безпілотник зуміли наші бійці і над Дніпропетровщиною.

Самі окупанти нарікають на те, що наші військові агресивно знешкоджують їхні безпілотники. Та й з авіацією вони тепер дуже акуратно поводяться, не підіймаючи в небо зайвий раз літаки та вертольоти.

Вміло використовують наші воїни і "Байрактари". Так, за допомогою цих безпілотників їм вдалося знищити ворогів на їхніх позиціях на острові Зміїний.

А от 38-а мотострілецька бригада окупантів знищена на 60%. Над цим добряче постаралися бійці ЗСУ, відправивши на той світ ворожих військових.

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