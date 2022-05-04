24 500 ліквідованих окупантів і багато техніки: свіжі втрати ворога
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські воїни продовжують ліквідовувати російських військових та нищити ворожу техніку. Станом на 4 травня кількість знищених окупантів сягнула позначки у 24 500.
Військові щоденно боронять українські землі від окупантів. Вони не лише відбивають наші території, а й знищують ворожих бійців, а разом із ними – техніку.
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Втрати російських військових станом на 4 травня
Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України нашим військовим вдалося знищити чимало ворогів, а також їхніх машин. Зокрема:
- Особового складу – близько 24 500 військових;
- Танків – 1 077 одиниць;
- Бойових броньованих машин – 2 610 одиниць;
- Артилерійських систем – 491 одиницю;
- РСЗВ – 163 одиниці;
- Засобів ППО – 81 одиницю;
- Літаків – 194 одиниці;
- Гелікоптерів – 155 одиниць;
- Автомобільної техніки й автоцистерн – 1 867 одиниць;
- Кораблів і катерів – 10 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 303 одиниці;
- Спеціальної техніки – 38 одиниць;
- Крилатих ракет – 87 одиниць.
Якщо говорити про втрати за минулу добу, то найбільше їх зафіксували на Ізюмському та Новопавлівському напрямках.
Ці дані, підкреслюють у Генштабі ЗСУ, не фіналізовані. Точні назвати можна буде лише після завершення бойових дій, адже у деяких напрямках усе ще ведуться запеклі протистояння.
Коротко про втрати окупантів за минулу добу
На Півдні ЗСУ знищили пів сотні військових країни-агресорки. Крім того, наші бійці змогли вивести з ладу ворожу техніку, а також позбавити загарбників 7 складів з озброєнням.
У от угруповання "Схід" виклало в мережу черговий ролик. У ньому можна побачити, як військові з бригади імені гетьмана Івана Мазепи перетворюють ворожу техніку на брухт.
Не обходиться і без знищення безпілотників. Так, над Донбасом вдалося приземлити 3 безпілотники "Орлан", а також одну ракету. Знищити ворожий безпілотник зуміли наші бійці і над Дніпропетровщиною.
Самі окупанти нарікають на те, що наші військові агресивно знешкоджують їхні безпілотники. Та й з авіацією вони тепер дуже акуратно поводяться, не підіймаючи в небо зайвий раз літаки та вертольоти.
Вміло використовують наші воїни і "Байрактари". Так, за допомогою цих безпілотників їм вдалося знищити ворогів на їхніх позиціях на острові Зміїний.
А от 38-а мотострілецька бригада окупантів знищена на 60%. Над цим добряче постаралися бійці ЗСУ, відправивши на той світ ворожих військових.
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