Понад 900 "загублених" окупантів, ліквідована артилерія: втрати ворога на 16 грудня

Російська армія продовжує втрачати в Україні сотні, а іноді й тисячі своїх військових. ЗСУ вдалося лише за добу ліквідувати 930 одиниць особового складу ворога.

З початку війни втрати сягають вже 344 820 окупантів, однак Росія й не думає зупинятися. Варто зазначити, що в умовах активних бойових дій вести точний підрахунок майже неможливо, тому це лише приблизна кількість втрат ворога.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від 24 лютого 2022 року втрати Росії складають:

особового складу – близько 344 820 (+930) осіб;

танків – 5 720 (+14);

бойових броньованих машин – 10 667 (+13);

артилерійських систем – 8100 (+1);

РСЗВ – 920 (+0);

засобів ППО – 605 (+0);

літаків – 324 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6238 (+12);

крилатих ракет – 1 609 (+1);

кораблів /катерів – 22 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 710 (+11);

спеціальної техніки – 1 190 (+1).

Втрати ворога станом на 16 грудня / Статистика Генштабу

Ситуація у Херсонській області

Під час "Прямої лінії" 14 грудня Владімір Путін спробував виправдатися перед народом про захід українських військових на лівий берег. Нібито рішення було ухвалено для "збереження життів", бо ЗСУ щільно лупили артилерією по вузькій ділянці берега. А згодом Путін почав фантазувати, нібито дав наказ "не поспішати видавлювати".

Варто зазначити, що за повідомленнями Сил оборони попри ворожі штурми, жодної позиції на лівобережжі Херсонщини Збройні Сили України росіянам не здали. Ворог активно намагається вибити українців з зайнятих територій, однак йому нічого не вдається. Ворог почав економити на техніці і якщо й іде на штурм, то тільки пішки – що й призводить до значних втрат.