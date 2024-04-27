У Британії назвали втрати Росії у війні: чи збігаються вони з оцінкою Генштабу

У Великій Британії оприлюднили власну оцінку вбитих та поранених в Україні російських військових. Приблизна кількість втрат окупантів збігається з інформацією, яку публікує Генштаб.

У щоденному звіті 27 квітня Генеральний штаб повідомив, що з 24 лютого 2022 року окупанти втратили 465 054 солдатів. Лише за останню добу Збройні Сили ліквідували 1124 одиниці особового складу ворога.

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Оцінка втрат від Великої Британії

Міністр збройних сил Британії Лео Дочерті повідомив, що за оцінками британського Міністерства оборони, приблизна кількість втрат Росії на війні становить 450 000 військових. Ідеться як про вбитих чи поранених окупантів, так і про десятки тисяч тих, хто дезертував.

За нашими оцінками, понад 10 000 одиниць російської бронетехніки, у тому числі майже 3 000 основних бойових танків, 109 літаків, 136 гелікоптерів, 346 безпілотних літальних апаратів, 23 військово-морських кораблі всіх класів і понад 1500 артилерійських систем усіх типів, були знищені, покинуті, або захоплені Україною з початку конфлікту,

– додав міністр.

Також Дочерті вказав на те, що кількість загиблих росіян з різноманітних ПВК невідома.

Втрати росіян

Вночі 24 квітня у Маріупольському районі чули щонайменше 12 вибухів. Згодом стало відомо, що ЗСУ вдарили по колишньому полігону полку "Азов", де базувалися російські офіцери. Повідомляється про 7 загиблих офіцерів та 20 поранених. Стан останніх невідомий.

У Москві 26 квітня спалили російський багатоцільовий вертоліт Ка-32, який росіяни використовували для логістики та евакуації. За відповідною операцією стояло Головне управління розвідки.

Українська розвідка спільно з військовими уразила новітню російську РЛС "Подльот", яку оцінюють у 700 мільйонів рублів. Успішно уражено антенно-фідерну установку та дизельну станцію, що живила комплекс.

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