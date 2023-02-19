"Усіх своїх 4 синів віддам вам – собі ще народжу": п'яна росіянка пробила нове дно

Російські загарбники продовжують успішно "пакетизуватися". Водночас їхні родичі не особливо й засмучені через це. Дехто готовий поховати всіх своїх дітей.

Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 19 лютого ліквідувати вдалося вже майже 143 тисячі загарбників. Лише за добу "пакетизували" 590 окупантів. Водночас громадянки країни-терористки готові й надалі ховати своїх синів. Заяву росіянки поширили росЗМІ, інформує 24 канал.

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Росіянка хоче поховати усіх синів

П'яна росіянка заявила на камеру, що у неї є четверо синів. Жінка додала, що готова віддати їх усіх, а собі "ще народить". Вочевидь, їй дуже хочеться отримати нову "Ладу" або хоча б пачку пельменів.

За що ж вона так не любить своїх дітей, жінка не уточнила. Водночас це показує, що у росіян не було й нема жодних людських почуттів.

Ліквідованого окупанта не можуть поховати

Водночас росіянам, які хочуть "пакетизувати" своїх родичів, варто підготувати хоча б гроші на їхній похорон. Бо іноді виходять геть непередбачувані ситуації.

Зокрема, родичка одного з ліквідованих вагнерівців просить допомогти. Двохсотий вже тривалий час лежить у неї в хаті. Грошей на похорон немає.

. Більшість території там вже "окупували" двохсоті російські військові.