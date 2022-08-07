росіяни пробили чергове дно війною за "шкуру" ліквідованих окупантів

Головний кайф – це коли звірина, що втратила людську подобу, починає гризню одна з одною за гроші, які належить отримати за вбитих в Україні синів.

Як росіяни гризуться за кістки власних дітей

Це просто квінтесенція цієї ганебної війни. Можна скільки завгодно волати про велику імперію, "русскій мір", відновлення СРСР, але один такий сюжет перекреслює всю цю фальшиву пропагандистську муру.

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Впевнений, що вони ще й різати один одного почнуть за ці гроші. Ось побачите.

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Парад 200-х на росії

У низці російських міст в середині липня почали масово ховати окупантів, ліквідованих в Україні ще у лютому та березні. Так, їхні рештки привозять до таких "десантних" центрів, як тула, псков, рязань тощо.

Загалом до п'ятірки російських регіонів-лідерів за кількістю втрат на війні в Україні входять дагестан, бурятія, краснодарський край, башкортостан та волгоградська область.

Тим часом, на багатьох російських кладовищах плюндрують могили убитих окупантів, я тих, хто вижив і привіз з України інвалідність, усіляко цькують та принижують їхні ж співгромадяни.

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