Коли насправді "здулися" росіяни: Світан сказав, хто допоміг окупантам

Країна-агресорка має серйозні проблеми з озброєнням, технікою і людьми. Якби не допомога так званих "союзників" російський наступ міг уже давно закінчитися.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, додавши, що ворог упродовж 8 років накопичував ресурси. До того ж мав чимало засобів від колишнього Радянського Союзу.

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Хто допомагає Росії вести війну

"Росіяни "здулися" ще восени 2022 року, а всі ці процеси були помітні з 2014. Угоди у Мінську лише дали можливість Росії накопичити сили, засоби та підготуватися до вторгнення", – підкреслив Роман Світан.

Практично 8 років окупанти накопичували техніку. Але всі підготовлені боєприпаси, резерв живої сили закінчився восени 2022 року. Тоді ж Владімір Путін оголосив мобілізацію, але вона не дала майже нічого, окрім можливості пів року тримати фронт коштом людських життів.

Після цього Росія була змушена перевести економіку на воєнні рейки, й навіть зараз вона перебуває у дуже важкому стані. Влада запустила виробництва, але вже вийшла на кінцеві показники. Сили та засоби практично закінчилися після атак України ще у 2023 році.

Тоді Путін побіг до Північної Кореї та Китаю, щоб впросити їх надати боєприпаси. Адже Росія вийшла на нульові показники виробництва. Боєприпасів не вистачає не те щоб для наступу, а навіть для втримання лінії фронту,

– підкреслив полковник ЗСУ в запасі.

Отже, якби не Китай, Індія, КНДР і Білорусь, то врятувати Росію не вдалося б. Окупанти зупинилися б ще у 2023 році. Саме ці країни витягли росіян з "санкційної петлі".

"До початку 2025 року в противника закінчиться техніка, Путін проситиме її, а далі доведеться просити й про людський ресурс", – додав Світан.