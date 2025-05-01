Старий план Путіна: чому росіяни намагаються просуватись, попри купу втрат

Російські окупанти зазнають величезних втрат на фронті. При цьому вони намагаються захопити якнайбільше території до того моменту, як вони будуть змушені піти на припинення вогню.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко, зауваживши, що Росія свідомо саботує мирні переговори. Вони продовжують свій старий підхід.

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Який зараз план у Путіна

Як наголосив Мусієнко, зрозуміло, що Росія не захоче добровільно піти з тимчасово окупованих територій. Єдиний варіант – силою вибити окупантів, коли буде така можливість.

Путін розуміє, що чим більше він окупує української землі – тим більше він висуватиме вимог на перемовинах. Клаптик за клаптиком вони намагаються пролізти, щоб потім розповідати, що вони і так просуваються в Донецькій області, тому віддавайте її,

– сказав Мусієнко.

Зрозуміло, що Україна не погодиться поступитися Росії територіями. Та й до самого припинення вогню є багато питань. До прикладу, хто саме буде контролювати цей процес та чи будуть відводити важке озброєння від лінії бойового зіткнення тощо. Росія неодноразово порушувала усі режими припинення вогню ще з 2014 року.

Нагадаємо, станом на 1 травня Росія втратила понад 953 тисячі особового складу. Також наші захисники знищили 10732 російських танки, 22364 бойових броньованих машин, 27136 артилерійських систем тощо.