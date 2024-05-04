Росія повністю адаптувала своє військо до війни на виснаження, – британська розвідка
Джерело:Міноборони Британії
У розвідці Великої Британії повідомили, що, попри величезні людські втрати, Росія адаптувала свої збройні сили до війни на виснаження.
У британській розвідці зазначили, що у війні на виснаження перевага надається масі, а не якості.
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Росія адаптувала свої збройні сили до війни на виснаження
Відповідний завіт розвідки Міноборони Британії опублікували в суботу, 4 травня. У відомстві зазначили, що ставка на масовість, імовірніше за все, збережеться протягом усієї війни Росії проти України та матиме довготривалий вплив на майбутню російську армію.
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Втрати Росії в живій силі колосальні
У звіті повідомляється, що середньодобова кількість російських втрат в Україні протягом квітня 2024 року залишилася на рівні 2024 року – 899 вбитих та поранених солдатів на день.
Проте у британській розвідці припустили, що протягом наступних двох місяців рівень втрат серед росіян знову зросте, оскільки вони відновлять активні наступальні операції на Сході України.
- Зазначимо, що, за даними Генштабу, лише протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 1260 окупантів. Загалом втрати Росії у війні від початку повномасштабного вторгнення становлять понад 473 тисячі вбитими й пораненими.
- Упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 3 пунктах управління противника.
- Натомість підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління та 2 артилерійським засобам російських загарбників.