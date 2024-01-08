Скільки може бути загиблих росіян за 2024 рік: військовий експерт назвав можливе число

У британській розвідці оцінили втрати російської армії. Там вважають, що за 2023 рік загинуло понад 300 тисяч окупантів, а 2024-го загальна кількість убитими й пораненими сягне 500 тисяч.

Військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман сказав 24 Каналу, що важко погодитися з такими висновками. Під час інтенсивних бойових дій поранених як мінімум удвічі більше, ніж загиблих, а тому загальна кількість втрат ворога 2024 року може бути втричі більшою – півтора мільйона осіб.

До теми Коли втрати Росії у війні можуть сягнути понад пів мільйона: розвідка Британії дала оцінку

"Це ще залежить від того, наскільки важке поранення. Але головне – якщо людина поранена, вона на певний час вибуває принаймні з лав свого підрозділу", – сказав Гетьман.

Чому Росія зазнає таких великих втрат

У британській розвідці вважають, що для поновлення високопрофесійних і досвідчених підрозділів Росії може знадобитись

"Їхні втрати зростають, тому що вони намагаються вести наступальні дії, не спираючись на новітню тактику чи на якісь розумні речі, а використовуючи так звані м'ясні штурми. Ніхто не рахується з кількістю втрат", – констатував Гетьман.

Британські розвідники також зауважили, що зростання щоденних втрат російської армії (майже 300 на день) майже напевно свідчить про її деградацію і перетворення на "масову армію" нижчої якості та більшої кількості.

Втрати російської армії: останні новини

Крім особового складу, ворог також втрачає велику кількість техніки. Зокрема, на Донецькому напрямку українські спецпризначенці знищили російський комплекс РЕБ "Тірада-2".

Сили оборони активно мінусують ворожі ЗРК "Панцирь-С1". Ще два комплекси знищили під час операції на Бєлгородщині 6 січня.

До того ж зменшується кількість російської авіації. Наприкінці грудня українські військові знищили одразу три ворожі бомбардувальники Су-34 на Півдні.