З вересня в Бахмуті знищили понад 22 тисячі росіян: Жданов підрахував приблизні втрати України
Секретар РНБО Олексій Данілов раніше поділився втратами окупантів в Бахмуті. Українські військові знищили 22 816 російських загарбників.
Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. За його словами, йдеться саме про знищених окупантів з 1 вересня 2022 року. З того часу Росія почала використовувати в Бахмуті зеків-найманців.
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Заява Данілова про Бахмут чітко пояснює, чому Україна досі дає бій російським окупантам в самому місті та на його околицях. Там вдалося суттєво знизити наступальний потенціал росіян, а зокрема – терористичної "приватної військової компанії "Вагнера".
Які були приблизні втрати України в Бахмуті
Зі зрозумілих причин Київ не оприлюднює детальної інформації про втрати серед Збройних Сил та інших підрозділів. У своїй заяві Данілов лише зазначив, що втрати України у Бахмуті в 7,5 раза менші.
Я так розумію, що понад 22 тисячі знищених росіян – це втрати вбитими. Сюди варто додати ще 80 тисяч поранених. І тоді вийде приблизно та ж цифра, яку подавали американці. В України втрати були в 7,5 раза меншими. Це – приблизно 3 тисячі військових,
– розповів Жданов.
Жданов прокоментував втрати Росії у Бахмуті: дивіться відео
Українські захисники досі продовжують знищувати окупантів як в самому Бахмуті, так і на флангах. Ніхто не здаватиме ні сантиметра рідної землі.Зауважте! Заступниця міністра оборони Ганна Маляр підкреслила, що Сили оборони України рухаються широким фронтом на Бахмутському напрямку та мають успіхи. Захисники займають панівні висоти, а окупанти перебувають в обороні.
Втрати Росії у війні проти України: коротко
- Росія зазнає значних втрат у війні проти України. Лише за минулу добу, 4 червня, на "концерт Кобзона" відправилося ще 410 окупантів.
- Загалом з початку повномасштабного вторгнення українські військові знищили 210 350 російських загарбників.
- Також Росія вже втратила 3848 танків, 7523 бойових броньованих машин, 3567 артилерійських систем, 584 РСЗВ, 349 засобів ППО, 313 літаків тощо.