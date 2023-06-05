З вересня в Бахмуті знищили понад 22 тисячі росіян: Жданов підрахував приблизні втрати України

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше поділився втратами окупантів в Бахмуті. Українські військові знищили 22 816 російських загарбників.

Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. За його словами, йдеться саме про знищених окупантів з 1 вересня 2022 року. З того часу Росія почала використовувати в Бахмуті зеків-найманців.

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Заява Данілова про Бахмут чітко пояснює, чому Україна досі дає бій російським окупантам в самому місті та на його околицях. Там вдалося суттєво знизити наступальний потенціал росіян, а зокрема – терористичної "приватної військової компанії "Вагнера".

Які були приблизні втрати України в Бахмуті

Зі зрозумілих причин Київ не оприлюднює детальної інформації про втрати серед Збройних Сил та інших підрозділів. У своїй заяві Данілов лише зазначив, що втрати України у Бахмуті в 7,5 раза менші.

Я так розумію, що понад 22 тисячі знищених росіян – це втрати вбитими. Сюди варто додати ще 80 тисяч поранених. І тоді вийде приблизно та ж цифра, яку подавали американці. В України втрати були в 7,5 раза меншими. Це – приблизно 3 тисячі військових,

– розповів Жданов.

Жданов прокоментував втрати Росії у Бахмуті: дивіться відео

Українські захисники досі продовжують знищувати окупантів як в самому Бахмуті, так і на флангах. Ніхто не здаватиме ні сантиметра рідної землі.

Втрати Росії у війні проти України: коротко

Росія зазнає значних втрат у війні проти України. Лише за минулу добу, 4 червня, на "концерт Кобзона" відправилося ще 410 окупантів.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення українські військові знищили 210 350 російських загарбників.

Також Росія вже втратила 3848 танків, 7523 бойових броньованих машин, 3567 артилерійських систем, 584 РСЗВ, 349 засобів ППО, 313 літаків тощо.