У боях за Бахмут загинув керівник дитячого театру "Казка" Дмитро Кравець

На фронті, захищаючи Україну, загинув режисер, керівник дитячого театру "Казка" Дмитро Кравець. Переконання і мотивація, які зростив у собі захисник, змусили його взяти у руки зброю.

Про це розповів колишній колега воїна Олександр Гава. Вони разом працювали в Харківському культурному центрі "Юність".

За словами чоловіка, ті часи для захисника були тяжкими – творче становлення, пошук свого я, народження близнят, які забирали весь вільний час. Гава з розумінням ставився до цих подій і не змушував Кравця ходити на роботу щодня.

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Гава розповів, що під час роботи у центрі "Юність" Кравець мав завдання, яке виконував вдома. Зокрема, він розробляв макети для створення оригінальних дипломів фестивалю гумору "Шельменко вітає", систематизував усі десять фестивалів і створив банери на кожен. Також боєць поглиблено вивчав теорію українського націоналізму.

Ми багато спілкувалися і торували шлях побудови "Великої, сильної України на основі соціальної та національної справедливості". На той час я був головою харківської міської організації ВО "Свобода". Дмитро теж влився у Свободівську родину,

– зауважив колега захисника.

Під час останньої телефонної розмови Кравець сором'язливо оцінив свої військові здобутки, сказавши: "Я – не військова людина, а лише намагаюся допомагати побратимам по зброї та мотивувати їх на боротьбу".

"Я розумів його, адже переконання і мотивація, які зростив Дмитро, змусили його взяти зброю. Світлої пам'яті тобі, захиснику своєї Нації. Герої не вмирають! Бо лише Ідея і Чин є рушійною силою українців, яка переливається у кровно-духовний зв'язок поколінь, мертвих, живих і ненароджених. Твій Чин буде жити вічно", – підсумував Гава.

Представник Харківської обласної організації ВО "Свобода" Юрій Нехода повідомив, що військовий загинув у запеклих боях за Бахмут. У нього залишилося двоє неповнолітніх дітей.

"Позиція і переконання Дмитра, завжди були націлені на добро і радість, щастя і порозуміння. Вмотивований ідеями Нації, соціальної та національної справедливості, віри й любові до дітей, сім'ї та України, став на захист цих цінностей зі зброєю в руках", – написав Нехода.

Редакціявисловлює щирі співчуття родині та близьким полеглого героя.



На фронті загинув Дмитро Кравець / Фото Олександра Гави

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