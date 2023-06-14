"Важко прийняти та повірити": на фронті загинув співробітник Софії Київської

У боях за Україну загинув співробітник Софії Київської Денис Борисов. У воїна залишилася молода дружина.

Після початку повномасштабного вторгнення Борисов вирушив захищати рідну землю у лавах Збройних сил України. Про його загибель повідомили колеги.

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Боєць загинув від ворожого снаряду

Денис Борисов був випускником кафедри археології Києво-Могилянської академії.

Молодий науковець, науковий співробітник Національного заповідника "Софія Київська", солдат ЗСУ. 9 червня загинув від ворожого снаряду,

– повідомили у виші.

Колектив Національного заповідника "Софія Київська" також відреагував на болісні новини з фронту.

"Наш колега, науковий співробітник заповідника Денис Борисов, що боронив Україну в лавах ЗСУ, загинув у результаті артилерійського обстрілу. Пекучий біль і гіркий смуток. Важко прийняти та повірити", – мовиться у повідомленні.

Колеги згадують героя як щиру, доброзичливу та відповідальну людину.

"Безліч відкриттів та досягнень чекало б на нього, якби не жорстока війна… Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям та близьким. Герої не вмирають, Денисе, вони залишаються у наших серцях! Вічна пам’ять і слава!" – підсумували у Софії Київській.

Колега Ірина Марголіна зауважила, що Борисов був щирим, добрим та привітним. До повномасштабної війни він:

займався вивченням історії життя і побуту насельників Будинку митрополитів Софійського монастиря,

віднайшов цікавенні свідчення,

брав участь у наукових форумах, в облаштуванні Митрополичого дому,

проводив екскурсії,

читав лекції,

влаштовував виставки.

Напередодні виклику Дениса до військкомату його призначили керівником музею "Кирилівська церква".

"Молодий, завзятий, активно з наснагою взявся за роботу в новому для нього осередку Софійського заповідника. Одначе Батьківщина закликала встати на її захист і він пішов. Жахливо, що гинуть наші чоловіки, а коли гинуть такі молоді, які мали б для України зробити багато доброго, наукового, справжнього – це гірко, це неприпустимо, це трагічно. Мав симпатичну дружину, а нащадків, на жаль, не залишив... Пам'ятаємо!" – написала Марголіна.

У боях за Україну загинув співробітник Софії Київської Денис Борисов / Фото Софії Київської, кафедри археології НаУКМА

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