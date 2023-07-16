Понад 500 окупантів, кілька десятків артсистем і БпЛА: втрати ворога на 16 липня
16 липня 2023, 08:14Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
За трохи більше, ніж 500 днів повномасштабної війни українські воїни вже ліквідували понад 237 тисяч російських загарбників. Окрім того, знищили понад 30 тисяч одиниць різноманітної ворожої техніки.
Лише за минулу добу статистику втрат ворога поповнили ще 500 окупантів. Про це інформує 24 Канал.
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Колосальні втрати країни-агресора
З першого дня повномасштабної війни й до 16 липня Сили оборони вже знищили:
- особового складу – близько 237680 (+500);
- танків – 4107 (+5),
- бойових броньованих машин – 8026 (+7),
- артилерійських систем – 4463 (+18),
- РСЗВ – 681 (+1),
- засобів ППО – 425 (+0),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 310 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3820 (+13),
- крилатих ракет – 1273 (+0),
- кораблів /катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7044 (+8),
- спеціальної техніки – 666 (+2).
Окупанти мають шалені втрати на фронті / Фото Генштабу ЗСУ
Як триває контрнаступ ЗСУ
- Заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Нацгвардії Микола Уршалович 14 липня розповів, що ЗСУ готується до наступу на Херсонському напрямку. Зокрема, наші військові ведуть розвідку та знищують окупантів у тилах.
- Урлашович також розповів і про успіхи Сил оборони на Мелітопольському напрямку. За його словами, за останній тиждень наші захисники звільнили близько 1 700 метрів території у напрямку Мелітополя.
- Про успіхи контрнаступальних дій Збройних Сил говорять і в естонській розвідці. Так, у відомстві наголосили, що Україна близька до успіху у своєму русі з деокупації територій.
- Показали, як наступають наші військові на Запорізькому напрямку в міністерстві внутрішніх справ нашої держави. Там зауважили, що українці роблять титанічну роботу для звільнення нашої території й виганяння звідти ворога.
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк підкреслила, що останній тиждень ЗСУ мали успішні наступальні операції. Зокрема, вони всі здійснювалися саме на суходолі.