Ще 990 окупантів, літак і 153 одиниці іншої техніки: втрати ворога на 20 липня
20 липня 2024, 07:33Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Сили оборони ліквідували ще майже 1000 російських загарбників. Окрім того, знищили понад 150 одиниць техніки та озброєння.
Загалом від початку повномасштабної війни Росія вже втратила понад 565 тисяч бійців.
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Втрати ворога
- Особового складу – близько 565 610 (+990),
- танків – 8257 (+7),
- бойових броньованих машин – 15 917 (+15),
- артилерійських систем – 15542 (+22),
- РСЗВ – 1121 (+1),
- засобів ППО – 895 (+1),
- літаків – 362 (+1),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12 350 (+34),
- крилатих ракет – 2401 (+0),
- кораблів / катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20 968 (+59),
- спеціальної техніки – 2607 (+14).
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На Донеччині збили Су-25
- Напередодні, 19 липня, на Покровському напрямку українські військові збили російський бойовий літак Су-25, який намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.
- "Варто підкреслити, що воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, знищили черговий штурмовик Су-25, який вже палає в степах українського Донбасу", – наголосили в ОСУВ "Хортиця".
- Додали, що завдяки влучності, вправності й професіоналізму наших зенітників, російська авіація зменшилась на один бойовий літак – на штурмовик Су-25.
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- Зауважимо, що Су-25 створений в 70-х роках в СРСР для підтримки наземних військ. До речі, цей літак є й на озброєнні України.
- Штурмовик можна оснащувати потужним комплексом озброєння, зокрема, авіагарматами, авіабомбами різного калібру і призначення, керованими та некерованими ракетами "повітря – земля", керованими ракетами "повітря – повітря".
- Всього на штурмовик може встановлюватися 32 види озброєнь.
- Детальніше про літак Су-25 можна прочитати в матеріалі 24 Каналу.