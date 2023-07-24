На "концерт Кобзона" відправили 660 окупантів: втрати ворога на 24 липня

Сили оборони продовжують завдавати шалених втрат окупантам. Лише протягом минулої доби 660 солдат так званої "другої армії світу" отримали квитки на "концерт Кобзона".

Від початку повномасштабного вторгнення українські захисники вже ліквідували 242 620 окупантів. Варто наголосити, що ця статистика є приблизною, адже підрахувати точну кількість в умовах активних бойових дій дуже важко.

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Актуальні втрати ворога

Лише протягом минулої доби ЗСУ знищили:

особового складу – близько 242 620 (+660) осіб;

танків – 4 162 (+11);

бойових броньованих машин – 8 118 (+13);

артилерійських систем – 4 675 (+17);

РСЗВ – 697 (+0);

засоби ППО – 452 (+1);

літаків – 315 (+0);

гелікоптерів – 310 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 963 (+5),

крилаті ракети – 1307 (+9),

кораблі /катери – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 7 182 (+10);

спеціальна техніка – 698 (+2).



Втрати ворога станом на 24 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Яка ситуація на фронті