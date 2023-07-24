На "концерт Кобзона" відправили 660 окупантів: втрати ворога на 24 липня
24 липня 2023, 08:05Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Сили оборони продовжують завдавати шалених втрат окупантам. Лише протягом минулої доби 660 солдат так званої "другої армії світу" отримали квитки на "концерт Кобзона".
Від початку повномасштабного вторгнення українські захисники вже ліквідували 242 620 окупантів. Варто наголосити, що ця статистика є приблизною, адже підрахувати точну кількість в умовах активних бойових дій дуже важко.
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Актуальні втрати ворога
Лише протягом минулої доби ЗСУ знищили:
- особового складу – близько 242 620 (+660) осіб;
- танків – 4 162 (+11);
- бойових броньованих машин – 8 118 (+13);
- артилерійських систем – 4 675 (+17);
- РСЗВ – 697 (+0);
- засоби ППО – 452 (+1);
- літаків – 315 (+0);
- гелікоптерів – 310 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 963 (+5),
- крилаті ракети – 1307 (+9),
- кораблі /катери – 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 182 (+10);
- спеціальна техніка – 698 (+2).
Втрати ворога станом на 24 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Яка ситуація на фронті
- На Таврійському напрямку ЗСУ гаряче "приймають" окупантів. За добу Сили оборони знищили там 2 роти окупантів, а також 7 складів боєприпасів ворога. Крім того, ворог втратив на цьому напрямку протягом доби 30 одиниць техніки. Серед них – танк, 7 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем та мінометів, десяток автомобільної техніки.
- Поблизу Бахмута й далі точаться запеклі бої. Нині Сили оборони щоденно рухаються вперед на цьому напрямку й мають успіхи. ЗСУ біля Бахмута забрали більшість панівних висот під свій контроль і зайняли вигідні позиції для розвитку подальших ударно-штурмових дій.
- У Міноборони наголосили, що військова ініціатива перейшла на сторону України. Кожного дня Сили оборони виборюють території й проганяють ворога з окупованих територій. Заступник міністра оборони наголосив, що на різних напрямках просування можуть бути різними – від 100 метрів до кількох кілометрів.