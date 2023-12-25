760 окупантів, Су-34, Су-30 та інша техніка: втрати ворога на 25 грудня

Повномасштабна війна в Україні триває вже понад 22 місяці. Сили оборони ліквідували більш ніж 353 тисячі окупантів.

Лише за минулу добу Росія втратила ще 760 бійців. Окрім того, винищувач-бомбардувальник Су-34 і Су-30 та ще 179 одиниць техніки, пише 24 Канал.

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Втрати ворога на ранок 25 грудня

Особового складу – близько 353 950 (+760),

танків – 5877 (+19),

бойових броньованих машин – 10919 (+31),

артилерійських систем – 8347 (+33),

РСЗВ – 934 (+2),

засобів ППО – 613 (+2),

літаків – 329 (+2),

гелікоптерів – 324 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6436 (+32),

крилатих ракет – 1616 (+2),

кораблів /катерів – 22 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 11075 (+53),

спеціальної техніки – 1234 (+5).

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Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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Коротко, що відомо про знищення винищувачів