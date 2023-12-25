760 окупантів, Су-34, Су-30 та інша техніка: втрати ворога на 25 грудня
25 грудня 2023, 07:50Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Повномасштабна війна в Україні триває вже понад 22 місяці. Сили оборони ліквідували більш ніж 353 тисячі окупантів.
Лише за минулу добу Росія втратила ще 760 бійців. Окрім того, винищувач-бомбардувальник Су-34 і Су-30 та ще 179 одиниць техніки, пише 24 Канал.
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Втрати ворога на ранок 25 грудня
- Особового складу – близько 353 950 (+760),
- танків – 5877 (+19),
- бойових броньованих машин – 10919 (+31),
- артилерійських систем – 8347 (+33),
- РСЗВ – 934 (+2),
- засобів ППО – 613 (+2),
- літаків – 329 (+2),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6436 (+32),
- крилатих ракет – 1616 (+2),
- кораблів /катерів – 22 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11075 (+53),
- спеціальної техніки – 1234 (+5).
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Коротко, що відомо про знищення винищувачів
- У ЗСУ уточнили, що два російські винищувачі збили елітні підрозділи Повітряних сил.
- Су-34 знищили на Донецькому напрямку. Його збили зенітно-ракетним комплексом на Маріупольському напрямку. Тож ворожий літак на аеродром вже не повернувся.
- Су-30СМ наші військові збили над акваторією Чорного моря.
- Зауважимо, що 22 грудня українські захисники на Півдні збили одразу три ворожі винищувачі Су-34. Тоді речник Командування Повітряних сил розповів, що російські літаки "підловили", коли ворог виконував ризиковану операцію.
- Окупанти намагалися скинути КАБи на більшу глибину лінії оборони. Агресор ризикнув і підлетів ближче. По російських винищувачах-бомбардувальниках потужно відпрацювали оборонці неба.
- До речі, зараз окупанти намагаються з'ясувати, чим же саме збили їхні літаки.
- Джерела 24 Каналу у ГУР повідомили, що внаслідок знищення літаків також є втрати серед окупантів.
- Цікаво, що навіть самі загарбники у мережі вже називають втрату цих 3 літаків "чорним днем російської авіації".