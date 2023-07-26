Понад 400 окупантів, засоби ППО та артилерія: втрати ворога на 26 липня

ЗСУ продовжують вибивати ворога з нашої території та завдають їм чималих втрат. Лише протягом минулої доби українські захисники ліквідували 460 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога у живій силі сягнули понад 243 тисячі. Варто наголосити, що статистика втрат так званої "другої армії світу" є приблизною, адже підрахувати точну кількість в умовах активних бойових дій дуже складно.

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Актуальні втрати ворога

особового складу – близько 243 680 (+460) осіб ліквідовано;

танків – 4 177 (+3);

бойових броньованих машин – 8 16 (+5);

артилерійських систем – 4 727 (+22);

РСЗВ – 698 (+0);

засоби ППО – 457 (+3);

літаків – 315 (+0);

гелікоптерів – 311 (+1);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 993 (+16);

крилаті ракети – 1 307 (+0);

кораблі /катери – 18(+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 7 211 (+17);

спеціальна техніка – 708 (+5).



Актуальна статистика втрат ворога станом на 26 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

На яких напрямках ЗСУ мають успіх