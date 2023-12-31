960 окупантів, 2 засоби ППО та ще понад 150 одиниць техніки: втрати ворога на 31 грудня
31 грудня 2023, 07:22Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Повномасштабна війна в Україні триває вже понад 22 місяці. Станом на ранок 31 грудня Сили оборони ліквідували більш ніж 359 тисяч окупантів.
Так, лише за минулу добу знешкодили ще 960 загарбників. Також наші Герої знищили 155 одиниць російської техніки та озброєння.
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Які втрати Росії в повномасштабній війні
- Особового складу – близько 359 230 (+960),
- танків – 5977 (+8),
- бойових броньованих машин – 11070 (+17),
- артилерійських систем – 8464 (+30),
- РСЗВ – 943 (+4),
- засобів ППО – 623 (+2),
- літаків – 329 (+0),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6591 (+37),
- крилатих ракет – 1709 (+1),
- кораблів /катерів – 23 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11292 (+48),
- спеціальної техніки – 1268 (+8).
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