Це називається "приліт": окупанти самі зняли на відео, як горить їхня техніка

Російські загарбники кожного дня стикаються з численними втратами серед особового складу та техніки. Окупанти самі зазняли, як горить їхня військова машина.

Лише за вчорашній день Збройні Сили ліквідували понад 600 окупантів та декілька десятків одиниць їхньої техніки, зокрема одну машину забезпечення. Наслідки прильоту по ній росіяни самі зняли на відео.

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Як палала ворожа техніка

За 8 місяців повномасштабного вторгнення усі давно мали запам'ятати, що не можна знімати на відео чи фотографувати влучання ракет. Зрозуміло, якщо про це забувають цивільні, однак військові точно мали б пам'ятати це правило та усвідомлювати наслідки своїх дій.

Але, як відомо, в окупантів відсутній мозок, тому й не дивно, що вони опублікували в мережі, як горить їхня машина забезпечення. Можна лише подякувати загарбникам за те, що вони самі допомагають українській армії, коригуючи вогонь та викладаючи в інтернет наслідки прильотів.

Це називається до нас приліт був на*уй. Проїдь трохи вперед наліво… Ось він, бачиш. Пацани сидять. Це бл*ть п*з*ець,

– коментує один зі загарбників.

Машина забезпечення окупантів горить: дивіться відео з телеграм-каналу "СтратКом ЗСУ"

До речі, цілком імовірно, що до цього навіть не причетні Збройні Сили України. Не секрет, що окупанти самі часто відкривають вогонь по своїх же підрозділах. Наприклад, як це було в окупованому Севастополі 30 вересня. Про "дружній вогонь" заявив тоді, коментуючи ситуацію, позаштатний радник Офісу Президента України Олексій Арестович.

Втрати ворога: найголовніше

Нещодавно українським військовим вдалось звільнити невське у Сватівському районі Луганської області. Під час блискучої контрнаступальної операції Збройні Сили знищили одразу цілу батарею з 5 САУ 152 мм "Мста-С". Сталося це вперше у цій війні.

Окрім того, у Харківській області наші воїни приземлили російський ударний вертоліт. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ. Окупанти залишились без ще однієї "пташки".

Також нема тепер в росіян чергового штурмовика Су-25. Його вдалось збити в небі на Півдні нашої держави.

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