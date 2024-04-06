Ще 790 окупантів і понад 230 одиниць техніки: втрати ворога на 6 квітня

6 квітня 2024, 07:36
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За минулу добу Сили оборони ліквідували ще майже 800 російських загарбників. Окрім того, знищили понад 230 одиниць ворожої техніки.

Загалом агресор вже втратив у повномасштабній війні проти України понад 446 тисяч своїх бійців. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, передає 24 Канал.

До речі Україна атакувала російські аеродроми: у мережі показали свіжі супутникові знімки

 

Втрати Росії на 6 квітня

  • Особового складу – близько 446 690 (+790),
  • танків – 7057 (+24),
  • бойових броньованих машин – 13497 (+38),
  • артилерійських систем – 11262 (+41),
  • РСЗВ – 1032 (+3),
  • засобів ППО – 749 (+2),
  • літаків – 347 (+0),
  • гелікоптерів – 325 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8895 (+48),
  • крилатих ракет – 2060 (+1),
  • кораблів /катерів – 26 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14992 (+70),
  • спеціальної техніки – 1854 (+5).

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Автор: Юлія Муріна