Втрати ворога на Півдні ростуть: ЗСУ знищили в Олешках важливу для окупантів техніку

Українські військові продовжують знищувати ворога на Півдні. За минулу добу окупанти зазнали чималих втрат як серед живої сили, так і техніки.

Деталями поділилися в ОК "Південь". У відомстві розповіли про актуальні втрати ворога у регіоні за минулу добу.

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ЗСУ виконали 50 вогневих завдань

Ракетно-артилерійські підрозділи за минулу добу відпрацювали 50 вогневих завдань. Удари припали як на місця скупчення підрозділів ворога, так і зосередження його техніки та озброєння. Не минулося й без ураження складу з боєприпасами, що в Олешках.

Там же вдалося знищити:

пускову установку С-300;

зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2";

3 одиниці автомобільної бронетехніки;

втрати серед живої сили уточнюються.

Окупанти не припиняють відкривати вогонь

Відомо також, що російські військові завершують перегрупування військ на лівому березі Дніпра. Крім того, вони продовжують облаштовувати оборонні споруди, а також б'ють по наших позиціях і цивільному населенню. Для цього використовують ракети, артилерію, а також дрони-камікадзе.

Зафіксовано атаку деокупованих населених пунктів у Бериславському районі. По них били чотирма ударними безпілотниками "Ланцет". А вже упродовж дня по Нікопольському району били з "Градів" і "Ураганів". Ворог випустив понад 30 снарядів.

За наявною інформацією, постраждали 10 житлових будинків, 5 господарських споруд, лінії газо- й електромережі у населеному пункті Мирівської громади.

А от у населених пунктах Марганецької – пошкоджено 3 приватні будинки, господарчу споруду, приватне підприємство. Минулося без постраждалих.

Спробували окупанти атакувати Очаків системами "Град" з Кінбурнської коси. Зафіксували удари по акваторії, а також пірсах. Там теж минулося без втрат.

Чи зберігається загроза з Чорного моря

За наявною в ОК "Південь" інформацією, корабельне угруповання в акваторії Чорного моря складає 10 кораблів. Відомо, що серед них 1 – підводний ракетоносій, на борту якого 4 ракети типу "Калібр".

Втрати ворога продовжують рости

Нещодавно окупанти поскаржилися на шалені втрати у Павлівці. Як зазначив один з військових, під час штурму могли загинути 100 – 115 бійців. Загалом же бригада не дорахується 450 – 500 окупантів.

Зауважимо, що станом на ранок 14 листопада вдалося знищити 81 370 російських загарбників. Ця цифра приблизна, адже у зонах ведення активних бойових дій підрахувати реальні втрати складно.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк зауважила, що втрати ворога на Півдні більші. Окупанти намагалися перебратися через Дніпро, але вдалося не всім. Тож потрібен буде певний час, щоб виловити ліквідованих з водойм і вести облік.

Зауважимо, що попередній звіт ОК "Південь" повідомляв про 33 виконані вогневі завдання по ворогові. Тоді вдалося ліквідувати 40 окупантів, а також знищити 7 одиниць автомобільної бронетехніки.

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