Росіяни втратили літак та три склади зброї: де на Півдні було найгарячіше

Українські військові продовжують знищувати ворога на Півдні. Лише за минулу добу захисники нашої держави завдали чимало ударів по окупантах, позбавивши їх складів зі зброєю та літака.

Про ці та інші втрати ворога повідомили у зведенні ОК "Південь". У відомстві зауважили, що на Південнобузькому напрямку ситуація суттєво не змінилася. Вона все ще залишається стабільно складною, але контролюється нашими військовими.

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Окупанти продовжують зазнавати втрат

Упродовж минулої доби українська авіація відпрацювала 10 ударів по скупченню техніки ворога, а також опорних пунктах у Бериславському та Баштанському районах. Крім того, поцілили по позиціях систем ППО окупантів у Каховському районі.

Успішно зі своєю роботою впоралися ракетно-артилерійські підрозділи. Вони виконали 220 вогневих завдань. Внаслідок цього стало відомо, що ворог втратив:

17 бійців,

РСЗВ "Град",

танк,

міномет,

3 одиниці автомобільної бронетехніки,

3 склади боєприпасів у Бериславському районі.

Відомо також про пошкодження 6 броньованих автомобілів і 2 мінометів. У відомстві зазначають, що проводиться додаткова розвідка. З її допомогою зможуть дізнатися остаточні втрати ворога у регіоні.

Крім того, зенітний ракетний підрозділ уразив один зі штурмовиків ворога, яким він намагався атакувати наші позиції. Також вони збили ще й безпілотник типу "Орлан-10", яким окупанти проводили розвідку.

Ворог продовжує бити по звільнених територіях

Як зазначають в ОК "Південь", окупанти продовжують вести оборонні дії. Також загарбники роблять все можливе для того, щоб утримувати позиції, які вони зайняли раніше.

Водночас не припиняються обстріли позицій ЗСУ, а також населених пунктів, розташованих поблизу як лінії фронту, так і тилових районів. По них російські загарбники б'ють з усього наявного озброєння. Використовують для атак окупанти і авіацію, і дрони-камікадзе. Не минулося і без дронів-розвідників, щоб вивідати ситуацію.

Наприклад, нещодавно звільнені населені пункти Бериславського району, що на правому березі Дніпра, росіяни обстріляли. По Шевченківцях били дроном-камікадзе "Шахід-136". А от по Нововоскресенську – з ЗРК С-300. На щастя, минулося без жертв.

Тричі гелікоптерами вороги атакували Нову Кам'янку та Трифонівку. Зафіксовано ще 5 гелікоптерних ударів по позиціях Сил оборони. Двічі здіймали у небо штурмову авіацію. Що сталося з одним з літаків ми вже розповіли вище.

Яка ситуація зараз на Херсонщині

Почнімо з того, що пізно ввечері 21 жовтня на Херсонщині знову пролунали вибухи. Згідно з попередніми даними, їх чули у районі Антонівського мосту. Зауважимо, що це відбувається вже другий день поспіль.

Ми вище згадували про атаки по Бериславському району. Напередодні стало відомо, що у самому Бериславі окупанти припинили діяльність органів "влади". Це вкотре доводить їхню втечу з регіону.

Водночас зауважимо, що росіяни вже почали вивозити дітей з притулку у Херсоні. За попередньою інформацією, їх примусово депортували до Краснодарського краю.

Додамо наостанок важливий момент щодо Каховської ГЕС. Як розповіли у ГУР МО, вороги запланували підрив цього об'єкта ще у квітні. Наразі відомо про те, що вони мінують шлюзи.

Ризик ракетних ударів з акваторії Чорного моря зберігається. У ньому перебувають 10 ворожих суден, з яких 3 – ракетоносії. Вони споряджені 24 ракетами типу "Калібр".

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