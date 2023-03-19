Майже 6 тисяч окупантів та гора техніки: у ЗСУ розповіли про втрати ворога за тиждень
Джерело:Олександр Павлюк
Військові України щодня сотнями знищують російську сарану та її техніку, які невпинно пхаються на українські землі. Лише за тиждень з 13 по 19 березня Сили оборони знищили майже 6 тисяч особового складу окупантів.
За словами першого заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, за тиждень захисникам України вдалося знищити 5 тисяч 820 росіян.
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Величезні втрати окупантів у техніці
За словами Олександра Павлюка, також суттєвих втрат загарбники зазнали й в озброєнні та військовій техніці, адже українські військові змогли загалом знищити 387 одиниць такої техніки. З неї:
- 66 танків,
- 84 бойових броньованих машин,
- 81 артилерійську систему,
- 14 РСЗВ,
- 9 установок ППО,
- 60 одиниць автотехніки,
- 20 одиниць спецтехніки.
Окрім цього нашими захисниками збито 1 літак, 1 гелікоптер та 51 БпЛА,
– підкреслив Олександр Павлюк.
Кількість знищеного особового складу та техніки ворога за 13–19 березня / Інфографіка Олександра Павлюка
Майже 165 тисяч ліквідованих росіян
Загалом з початку повномасштабної війни станом на 19 березня українські військові знищили 164 тисячі 910 окупантів. При цьому лише за останню добу удобряти чорноземи України відправилися 710 загарбників.
Також країна-агресорка зазнає величезних втрат у своїй техніці. Так, за даними Генштабу України за останню добу захисники перетворили на брухт:
- 21 танк (загалом з початку повномасштабної фази війни 3 532 одиниці),
- 23 бойові броньовані машини (6 853),
- 8 артилерійських систем (2 568),
- 1 РСЗВ (507),
- 3 засоби ППО (268),
- 4 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (5 408),
- 3 одиниці спеціальної техніки (252)
Актуальна статистика втрат ворога станом на 19 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ