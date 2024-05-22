В Україні ліквідували командира ворожого загону "Барс-12"
22 травня 2024, 14:04Читать новость на русском
Росія продовжує зазнавати суттєвих втрат під час повномасштабної війни проти України. Зокрема, стало відомо про ліквідацію командира загину "Барс-12".
За минулу добу ворог втратив 1300 бійців. Крім цього, стало відомо про успішну "демобілізацію" ще кількох військовослужбовців Росії.
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Кого вдалося ліквідувати
Сили оборони України успішно ліквідували цілу низку загарбників.
Зокрема:
- командир загону Барс-12 підполковник Климюк Ігор;
- командир парашутно-десантної роти майор Волков Олег;
- майор Біломістнов Євген;
- майор Іванов Віктор;
- капітан Гаралов Руслан;
- старший лейтенант Сусь Микола;
- старший лейтенант Олексашин Олександр;
- лейтенант Ляшенко Сергій.
Росія продовжує зазнавати колосальних втрат.
Втрати росіян на Харківському напрямку
- Українські військові розповідали, що окупанти активізувались у Харківській області. Втрати ворога тільки в особовому складі на Харківщині 21 травня вже майже досягають сотні.
- У Генштабі ЗСУ розповіли, що вороги продовжують активні дії на більшості напрямків. Зокрема, росіяни намагаються прорвати оборону українських військ.
- Загальні втрати противника на цьому напрямку становлять сьогодні вже 71 особа та 14 одиниць озброєння і військової техніки. Серед іншого, пошкоджено російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град".