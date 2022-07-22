ЗСУ знищили ворожий артдивізіон гаубиць "Мста-Б" та багато окупантів: неймовірне відео

Українські військові продовжують знищувати окупантів на своїй землі. Так, артилеристи перетворили на брухт артдивізіон гаубиць ворога.

Напередодні ми розповідали, що ЗСУ на Півдні завдали ворогові 230 вогневих ударів. Після цього, ясна річ, окупанти не надто охоче йдуть у бій. Цього разу наші захисники також відбили в загарбників бажання воювати.

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Ворожа техніка страшенно гарно палає

Ліквідувати техніку окупантів вдалось артилерії десантно-штурмових військ і сухопутних військ ЗСУ. Спільна робота наших захисників завдала чимало втрат ворогу. Вони знищили артилерійський дивізіон 152-міліметрових гаубиць 2А65 "Мста-Б", особовий склад, іншу техніку та боєкомплект бійців "другої армії світу".

Як ЗСУ знищує ворожу артилерію: дивіться відео

На ролику можна побачити, як гарно палає та димить техніка окупанта. Якщо говорити про кількість, то у ворога стало на 8 таких гаубиць менше. А це вже неабиякий успіх.

Якщо ми вже підняли питання втрат загарбників, то було б вкрай несправедливо оминути статистику. Нею поділились зранку 22 липня у Генштабі ЗСУ.

Уже 39 тисяч окупантів ліквідовано

Від початку повномасштабного вторгнення нашим захисникам і захисницям вдалось знищити 39 тисяч російських бійців. За минулу добу статистику ворожих втрат поповнили 150 окупантів.

А тепер перейдімо до техніки. Її на балансі армії країни-агресорки теж стає менше. Мінуснули вже 1 704 танки, 3 920 бойових броньованих машин, 863 артилерійські системи, 251 реактивну систему залпового вогню, а також 113 одиниць засобів ППО.

Крім того, в окупантів на 221 літак, 188 гелікоптерів, 713 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 167 крилатих ракет, 15 суден, 2 803 автомобілі й автоцистерни та 72 одиниці спеціальної техніки менше.

І всіх цих втрат ворог зазнав усього за 5 місяців війни. Оскільки ми продовжуємо отримувати зброю від міжнародних партнерів, то і знищених окупантів, і їхньої техніки стане ще більше. Потрібно лише трішки почекати.

Яка зараз ситуація на фронті – огляд карти бойових дій: дивіться відео