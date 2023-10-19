Кілька факторів: як ЗСУ вдається нищити рекордну кількість артилерії ворога
ЗСУ встановлюють нові рекорди по кількості знищеної артилерії російських окупантів. Цьому є кілька причин.
Про це 24 Каналу розповів політолог і військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов. Лише за минулу добу українські бійці знищили 39 артилерійських систем ворога.
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ЗСУ ефективно знищують ворожу артилерію
Кирило Сазонов зазначив, що є кілька факторів ефективної роботи ЗСУ по російській артилерії. Насамперед це гарна робота української розвідки. Зокрема, за допомогою дронів знаходять розташування ворога та повідомляють нашим бійцям. Також розвідка працює з агентурою на прифронтових окупованих територіях.
Дуже важливою є відмінна робота українських артилеристів та ракетників, які є кваліфікованими спеціалістами. Багато з них мають бойовий досвід та технічну освіту.
Також це зброя від союзників, яка дозволяє бити більш точно, швидко змінювати місце, відходити від удару у відповідь. І далекобійність – це ключ до всього. Якщо ти можеш уразити ворога на 18-ти кілометрах, а він тільки на 12-ти,
– пояснив військовий.
Що відбувається на фронті: останні новини
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські бійці відбивають атаки та штурми ворога на Сході та проводять контрнаступальну операцію на Півдні України. Запеклі бої тривають по всій лінії фронту.
- Зокрема, наші захисники наступають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, знищують ворога і поступово звільняють тимчасово окуповані території. Сили оборони мають частковий успіх південно-західніше Вербового Запорізької області. ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах, де до цього перебував ворог.
- За минулу добу Військово-повітряні сили України завдали 15 авіаційних ударів по зосередженню військ, озброєння та військової техніки росіян, 3 авіаційних ударів по ЗРК ворога. Було знищено російський літак Су-25, 5 оперативно-тактичних розвідувальних БпЛА.