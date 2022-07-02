Спецпідрозділ Kraken знищив кілька десятків окупантів: потужне відео

Українські герої продовжують активно нищити російських загарбників. Шалені втрати ворога завдяки майстерності наших воїнів невпинно зростають.

Наші відважні захисники та захисниці продовжують ламати всі плани російських окупантів. Лічильник втрат ворога постійно оновлюється, а особливого поступу у війні проти України він не має.

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Як спецпідрозділ Kraken нищить ворога

У ЗСУ показали майстерну роботу спецпідрозділу Kraken. Кожна атака наших героїв є надзвичайно ефективною, через що ворогу постійно доводиться підраховувати втрати та шукати нове "гарматне м'ясо".

Kraken нищить окупантів: відео

Війна Росії з Україною: останні новини

Прикордонник, який захищав "Азовсталь", розповів про перебування у полоні російських окупантів. За його словами, ставлення до героїчних захисників "Азовсталі" було інакшим, ніж до інших полонених: ворог проявляв повагу та не застосовував жодних тортур.

На вулицях тимчасово окупованого Мелітополя росіяни почали затримувати усіх чоловіків. Може йтися про примусову мобілізацію або продовження "фільтраційних" заходів.

Наступ ворога на Лисичанськ триває. Росіяни брешуть про те, що місто оточене, хоча це не дає їм жодних дивідендів. Окрім того, ворог зазнає великих втрат у спробах штурму.

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