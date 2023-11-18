Перетворили "Сонцепьок" на попіл: разюче відео роботи ЗСУ на лівому березі Дніпра

Наші захисники знищили черговий "Сонцепьок". Однак цього разу влучання було на лівому березі Херсонської області.

Про останні досягнення українських воїнів розповів глава ОП Андрій Єрмак.

Дивіться також Понад пів тисячі окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 18 листопада

Захисники знищили черговий "Сонцепьок"

Андрій Єрмак зазначив, що за допомогою ОУВ "Херсон" немає ще одного російського "Сонцепьока". При цьому знищили цю РСЗВ на лівому березі Дніпра, який наразі є окупованим.

На кадрах видно, як дрон скинув боєприпас просто в ціль і ворожа машина спалахнула.

Лівий берег Херсонщини. Був російський "Солнцепьок", а тепер нема,

– зазначив Єрмак.

Наші захисники знищили "Сонцепьок" на лівому березі: дивіться відео

Зазначимо, що російський "Сонцепьок" стріляє запалювальними або термобаричними боєприпасами. Він призначений для знищення живої сили, виведення з ладу легкоброньованої техніки, з легкістю руйнує будівлі і споруди. Знищення кожної такої РСЗВ означає, що нашим захисникам стане значно простіше відтісняти ворога і менше українських осель будуть зруйновані.

Ситуація на лівому березі