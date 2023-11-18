Перетворили "Сонцепьок" на попіл: разюче відео роботи ЗСУ на лівому березі Дніпра
Джерело:Андрій Єрмак
Наші захисники знищили черговий "Сонцепьок". Однак цього разу влучання було на лівому березі Херсонської області.
Про останні досягнення українських воїнів розповів глава ОП Андрій Єрмак.
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Захисники знищили черговий "Сонцепьок"
Андрій Єрмак зазначив, що за допомогою ОУВ "Херсон" немає ще одного російського "Сонцепьока". При цьому знищили цю РСЗВ на лівому березі Дніпра, який наразі є окупованим.
На кадрах видно, як дрон скинув боєприпас просто в ціль і ворожа машина спалахнула.
Лівий берег Херсонщини. Був російський "Солнцепьок", а тепер нема,
– зазначив Єрмак.
Наші захисники знищили "Сонцепьок" на лівому березі: дивіться відео
Зазначимо, що російський "Сонцепьок" стріляє запалювальними або термобаричними боєприпасами. Він призначений для знищення живої сили, виведення з ладу легкоброньованої техніки, з легкістю руйнує будівлі і споруди. Знищення кожної такої РСЗВ означає, що нашим захисникам стане значно простіше відтісняти ворога і менше українських осель будуть зруйновані.
Ситуація на лівому березі
- 17 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що українським захисникам вдалося вибити окупантів з зайнятих ними позицій на лівому березі Дніпра та закріпитися там.
- Володимир Зеленський підтвердив інформацію та подякував воїнам за рух вперед. Принагідно глава держави поділився фотографіями українських воїнів на лівобережжі Херсонщини.
- У Генштабі повідомили, що наразі мета – відтіснити росіян якомога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення Херсона та інших населених пунктів від постійних ворожих обстрілів.
- Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в етері телемарафону заявила, що на лівому березі проводиться потужна робота, хоч наразі ситуація ускладнена через погодні умови.