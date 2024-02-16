Чи вважають реальною у США загрозу напад Росії на НАТО

Сполучені Штати наразі не розглядають інформацію про напад Росії на НАТО як реальну загрозу. Мова про найближчу перспективу.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

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"Наразі ми не бачимо такої загрози. Звичайно, Росія зосереджена, якщо не сказати "зациклена" в Україні. Ми не бачимо безпосередньої загрози для НАТО, для східного флангу, не бачимо на наразі", – заявив він.

За його словами, російський президент Володимир Путін недвозначно дає зрозуміти, що не хоче, щоб Альянс НАТО був сильним, щоб він розширювався.

Загроза все ж можлива

"Він також дає зрозуміти, що розглядає війну, яку він веде в Україні, як битву між Росією і Заходом, або що це США проти Росії, або навіть Росія проти НАТО. Ми маємо серйозно ставитися до його риторики, що ми й робимо. Саме тому ми послідовно зміцнюємо нашу присутність на східному фланзі НАТО", – зазначив Кірбі.

І додав, що президент США Джо Байден "направив до Європи додатково 25 тисяч військовослужбовців і не змінював цього рішення упродовж 2 років".

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