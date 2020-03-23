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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      ВВП України може впасти на 9%, а долар – зрости до 35 гривень, – заява глави Dragon Capital

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      У зв'язку з карантином ВВП України може впасти на 9%, а долар – зрости до 35 гривень / nv.ua/ukr/biz.html

      Економіка України скоротиться на 4% ВВП за оптимістичним сценарієм і на 9% за базовим. Усе залежить від того, скільки триватиме карантин у звязку з коронавірусом як в основних країнах, так і в Україні.

      "Якщо карантин в основних країнах, в ЄС, США і в Україні в тому числі, триватиме максимум 3 місяці і не затягнеться до другого півріччя. Якщо піде на спад кількість заражених до кінця травня і економіка зможе з третього кварталу працювати, то скорочення світового ВВП складе 1 – 2%. Це більше, ніж було в 2009-му. В Україні ВВП скоротиться на 4%", – сказав в ефірі програми "Свобода слова" глава інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала.

      До теми Як світова криза змінить Україну та світ

      Такий сценарій передбачає падіння національної валюти до 30 гривень за долар при інфляції на рівні 5%. При цьому очікується досить велике зростання безробіття і падіння доходів бюджету, додав Фіала.

      Якщо карантин зрушиться до червня – липня і не можна його буде зупинити або лібералізувати, то очікуємо падіння економіки (України – 24 канал) на 9% ВВП. Курс – 35 гривень за долар, зростання інфляції,
      – прогнозує глава Dragon Capital.

      На його думку, уряду, перш за все, слід виконати умови співпраці з Міжнародним валютним фондом.

      "Це означає ухвалення двох законів. Ми сподіваємося, що на початку наступного тижня парламент збереться і будуть проголосовані ці 2 закони", – додав Фіала.

      Зауважимо, що 2 головні попередні заходи для укладення нової програми з МВФ є ухвалення закону про ринок землі і правок до закону про банки, який робить неможливим завдання шкоди публічним фінансам від колишніх власників банків, свого часу виведеним Нацбанком з ринку.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Долар Гривня Долар-Гривня Курси валют ВВП Карантин в Україні 2020
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