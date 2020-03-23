ВВП України може впасти на 9%, а долар – зрости до 35 гривень, – заява глави Dragon Capital

Економіка України скоротиться на 4% ВВП за оптимістичним сценарієм і на 9% за базовим. Усе залежить від того, скільки триватиме карантин у звязку з коронавірусом як в основних країнах, так і в Україні.

"Якщо карантин в основних країнах, в ЄС, США і в Україні в тому числі, триватиме максимум 3 місяці і не затягнеться до другого півріччя. Якщо піде на спад кількість заражених до кінця травня і економіка зможе з третього кварталу працювати, то скорочення світового ВВП складе 1 – 2%. Це більше, ніж було в 2009-му. В Україні ВВП скоротиться на 4%", – сказав в ефірі програми "Свобода слова" глава інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала.

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Такий сценарій передбачає падіння національної валюти до 30 гривень за долар при інфляції на рівні 5%. При цьому очікується досить велике зростання безробіття і падіння доходів бюджету, додав Фіала.

Якщо карантин зрушиться до червня – липня і не можна його буде зупинити або лібералізувати, то очікуємо падіння економіки (України – 24 канал) на 9% ВВП. Курс – 35 гривень за долар, зростання інфляції,

– прогнозує глава Dragon Capital.

На його думку, уряду, перш за все, слід виконати умови співпраці з Міжнародним валютним фондом.

"Це означає ухвалення двох законів. Ми сподіваємося, що на початку наступного тижня парламент збереться і будуть проголосовані ці 2 закони", – додав Фіала.

Зауважимо, що 2 головні попередні заходи для укладення нової програми з МВФ є ухвалення закону про ринок землі і правок до закону про банки, який робить неможливим завдання шкоди публічним фінансам від колишніх власників банків, свого часу виведеним Нацбанком з ринку.