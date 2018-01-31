Вєсті Кремля. Путін у пошуках друзів. Зовсім не той російський Хемінгуей

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 31.01 – на відсутність свого імені у санкційному списку США Володимир Путін образився, бо залишився без багатих друзів. В Росії є свій Ернест Хемінгуей, який теж любить писати, правда у Twitter. І заповідями тезки не керується, бо таке враження, що і пише, і редагує із бокалом у руці.

Також у випуску: Російські Інтелектуали б’ються за "Смерть Сталіна". Гідна відсіч "кремлівському списку" від Росії США.