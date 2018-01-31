Вєсті Кремля. Путін у пошуках друзів. Зовсім не той російський Хемінгуей
Вєсті Кремля 22:31, 31 січня 583 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 31.01 – на відсутність свого імені у санкційному списку США Володимир Путін образився, бо залишився без багатих друзів. В Росії є свій Ернест Хемінгуей, який теж любить писати, правда у Twitter. І заповідями тезки не керується, бо таке враження, що і пише, і редагує із бокалом у руці.
Також у випуску:
Російські Інтелектуали б’ються за "Смерть Сталіна".
Гідна відсіч "кремлівському списку" від Росії США.
Джерело: 24 Канал
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